Овечкин сделал второй дубль подряд! Но его «Вашингтон» разбил «Торонто»

«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Успешной игры своего капитана «Столичным» не хватило — 3:7 от звезд «Мэйпл Лифс» и обострение борьбы за плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Голы: Мэттьюс — 56 (Доми), 0:16 — 0:1. Нюландер — 38 (Таварес, Найз), 20:56 — 0:2. Овечкин — 22 (бол., Карлсон, Уилсон), 29:57 — 1:2. Мэттьюс — 57 (Доми, Лильегрен), 32:59 — 1:3. Макмайкл — 15 (Сандин, Мирошниченко), 33:34 — 2:3. Маккейб — 7 (Доми, Мэттьюс), 39:35 — 2:4. Овечкин — 23 (Строум), 46:42 — 3:4. Макманн — 11 (Нюландер, Таварес), 47:58 — 3:5. Бертуцци — 15 (Мэттьюс, Доми), 48:36 — 3:6. Таварес — 23 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 56:02 — 3:7.

Вратари: Линдгрен — Уолл.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 21 (10+7+4) — 29 (8+14+7).

Наши: Алексеев (10.28/0/-1), Мирошниченко (12.00/0/-1), Овечкин (15.06/2/+1) — -.

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 17 727 зрителей.

За 15 матчей до конца регулярки «Вашингтон» внезапно обнаружил себя среди команд, которые еще претендуют на попадание в плей-офф. Уверен, что и в самом клубе абсолютно точно не понимают, как это произошло. Со стороны это понять еще труднее: «Вашингтон» двигался по сезону без длинных победных серий, сработал «на продажу» во время дедлайна, но по потерянным очкам сейчас в топ-8 на «Востоке».

«Торонто» сейчас уже ничего в турнирной таблице не надо. Команда наверняка займет третье место в дивизионе: подняться выше или упасть в зону уайлд-кард будет очень сложно. Разве что у капитана «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса есть цель в этой регулярке — побить собственный рекорд по голам.

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Именно с этого матч и начался. Уже на 16-й секунде защитники «Кэпиталз» потеряли Остона на пятаке, а он этим свободно воспользовался.

Весь оставшийся первый период «Вашингтон» был лучше. Но разве это важно, если команда не реализует свои моменты? Зато «Торонто» реализовал, и вновь на первой минуте нового периода. Снова все сложилось очень просто для канадского клуба. На этот раз защитники «Кэпиталз» не уследили за Нюландером, и тот мощным броском удвоил преимущество «Торонто».

Как бы вратарь «Мэйпл Лифс» Джозеф Уол ни спасал свою команду весь первый период, есть броски, с которыми никто не в силах справиться. Именно такой бросок у Александра Овечкина. Во второй половине сезона на счету Ови уже восемь голов в большинстве. Столько же Александр забросил за первую часть сезона.

Довольно скоро Остон Мэттьюс вновь вернул паритет в две шайбы. Причем забросил капитан в непривычном для себя стиле: набросом с синей линии. Этот гол стал для Мэттьюса 57-м в сезоне. До повторения собственного рекорда по голам в регулярке ему осталось всего три шайбы. До повторения рекорда Овечкина — восемь.

Перед перерывом команды еще раз обменялись голами. У «Вашингтона» отличился Коннор Майкмайкл с передачи Ивана Мирошниченко — 4 (2+2) очко для россиянина в 12 матчах. А у «Торонто» голом отметился защитник Джейк Маккейб.

Заключительный игровой отрезок вновь начался с игры в догонялки. Дилан Строум, кажется, совсем неприлично искал передачей Овечкина, находясь в убойнейшей позиции. Вспомните этот гол, когда вам будут рассказывать, что «Вашингтон» не играет на голы Овечкина. У Александра счетчик насчитывает уже 845 шайб. До Гретцки — 49.

На большее «Кэпиталз» сегодня не хватило. Спустя две минуты после гола своего капитана отставание «Вашингтона» в счете составляло уже три шайбы: отличились МакМанн и Бертуцци. Окончательный счет установил Джон Таварес, реализовавший большинство.

Ничья в очном противостоянии Мэттьюса и Овечкина (по 2 заброшенные шайбы) и уверенная победа «Торонто» (7:3). Точно ли «Вашингтон» претендует на плей-офф?

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23 марта «Вашингтон» ждет непростая встреча с набравшей ход «Каролиной». И хотя матч пройдет на льду «Кэпиталз», аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают команду Овечкина большим аутсайдером: ее победа в основное время котируется за 3.25, вероятность этого исхода — примерно 31%. Успех Андрея Свечникова и компании оценен в 1.90 (53%), ничья — в 4.60 (16%).

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