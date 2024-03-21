Колби КОВИНГТОН: «Пол нокаутирует Тайсона за две минуты»

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Боец UFC Колби Ковингтон (17–4) дал свой прогноз на бой Майк Тайсон – Джейк Пол. Американец недоволен, что этот бой вообще состоится, но верит в победу блогера.

«Я думаю, что Джейк нокаутирует его за первые две минуты. Если Пол этого не сделает, то только потому, что будет держать Тайсона в бою и пытаться выставить это фрик-шоу конкурентным поединком. Я ненавижу этот бой.

Я считаю, что это принизит наследие Майка Тайсона, когда такой парень выйдет и побьет его. Ютубер выйдет и победит самого крутого и самого устрашающего человека на планете», – сказал Ковингтон.

Бой между легендой бокса и очень популярным блогером состоится 20 июля.

sport.ua