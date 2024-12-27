Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, высказался о будущем Александра Усика.

«Если бы я был Усиком, я бы сказал, что я завершаю карьеру. Это было бы идеально. Он дрался со всеми, заработал кучу денег, сделал все, прекрасно представлял свою страну.

Но по разным причинам этого пока не произойдет. Усик – великий боксер, он один из величайших», – сказал Атлас.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua