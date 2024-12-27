Ваулз: Колапинто будет много работать на тестах

Заменив Логана Сарджента за рулём Williams, Франко Колапинто произвёл отличное впечатление. Молодой аргентинец заработал очки, был востребован у зрителей и у спонсоров. Он стал бы активом для любой команды, и в Williams решили его не отпускать, разработав для гонщика специальную программу.

Со ссылкой на свой опыт работы с Эстебаном Оконом в Mercedes, который пропустил сезон 2019 года, Джеймс Ваулз разработал для Колапинто большую программу тестов за рулём машины двухлетней давности на разных трассах, что позволит аргентинскому гонщику хорошо подготовиться к продолжению карьеры основного пилота в 2026-м.

Джеймс Ваулз: «У нас будет историческая машина двухлетней давности для Колапинто. Он сможет много работать на тестах, чтобы набрать необходимый опыт и скорость.

На прошлом месте работы я уже делал так с Эстебаном Оконом, когда он брал отпуск на год. Сегодня Эстебан здесь и по-прежнему сильный гонщик. Есть программа, по которой мы можем эффективно работать, чтобы сохранить его сильные стороны».

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