Ферстаппен: «Тройная корона» меня не интересует

В четверг в Баку Макс Ферстаппен с восторгом говорил о недавней гонке на Северной петле Нюрбургринга…

Макс Ферстаппен: «Мне нужно было получить лицензию, поэтому я должен был участвовать в этой гонке за рулём не самой мощной машины GT4, но и в такой день можно многому научиться.

К счастью, временами шёл дождь, на более медленной машине мне приходилось справляться с трафиком, избегать неприятностей – это был полезный опыт. Я мечтаю принять участие в 24-часовой гонке, я знал, что для этого нужна лицензия, и это была идеальная возможность её получить.

Думаю, Хельмут Марко был очень взволнован, он видит, насколько я увлечен этим и знает, для чего это делаю. Он сам выступал в гонках на выносливость, ему легче меня понять, а мне очень важно иметь возможность заниматься этим.

Конечно, сколько гонок я смогу провести по ходу сезона Формулы 1 — большой вопрос, в следующем году с новыми правилами это будет достаточно сложно, но посмотрим, как всё пойдет. Но сейчас никто не знает, что будет через пять или десять лет в Формуле 1 или GT.

«Тройная корона» (победа в Монако, Indy-500 и «24 часах Ле-мана»)? Мне бы хотелось выступить в Ле-мане, но «Тройная корона» меня не интересует. Мне нравится смотреть IndyCar, но гоняться там я не хочу».

