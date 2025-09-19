Янник Синнер: “Думаю, что пять подряд финалов на турнирах Grand Slam – это действительно большое достижение”

Лидер мирового рейтинга прокомментировал выход в финал на Открытом чемпионате США



Итальянский теннисист, обыграв Феликса Оже-Альяссима, в шестой раз в карьере вышел в финал на “мейджорах”.

– Янник, можете ли вы рассказать о своей травме и объяснить, почему вам оказывали медицинскую помощь вне корта? Где именно была проблема?

– Да, проблема была в области живота. Я почувствовал легкие спазмы после подачи во втором сете при счете 4:3. После перерыва стало намного лучше, и в какой-то момент я вообще перестал чувствовать какой-либо дискомфорт. Я подавал в привычном темпе, так что все хорошо, ничего серьезного. Но я предпочел выйти с корта, ведь ощущения были в разных участках. В целом все в порядке.

– Вы постоянно играете против Карлоса на крупных турнирах, встречаетесь даже в ресторанах. Не надоело уже видеть его так часто?

– На корте мы рады видеть друг друга, ведь это означает, что мы хорошо выступаем на турнирах, учитывая наши рейтинги. Вне корта мы иногда пересекаемся, не знаю, всегда ли мы от этого счастливы, но в целом это замечательно. Как я всегда говорю, у нас хорошие отношения вне корта, все нормально и между нами, и между нашими командами. Мы все работаем упорно, но при этом остаемся обычными людьми. Это замечательно.

– Какие самые большие улучшения вы видите в игре Карлоса за последние годы? И что удалось улучшить вам?

– Он очень прибавил в подаче. Подает с лучшей скоростью, но в то же время процент попаданий всегда очень высок, он стал намного стабильнее. Раньше было больше взлетов и падений, а теперь он постоянно проходит очень далеко на турнирах. Это о многом говорит. Я всегда говорю: когда ты молод, один-два года могут многое изменить.

У меня тоже есть прогресс. Подача стала лучше, игра у сетки улучшилась, хотя еще не на том уровне, где я хочу быть, но мы работаем над этим. Также значительно подтянул физическую форму. Раньше в трех-четырехсетовых матчах мне было тяжело, а сейчас чувствую себя хорошо.

– Роджера Федерера однажды спросили, нравится ли ему постоянно играть против Надаля в финалах. Он ответил: “Вы шутите? Конечно, я предпочел бы играть с кем-то другим”. Чувствуете ли вы то же самое в случае с Карлосом?

– И да, и нет. Думаю, мы все думаем одинаково, что иногда было бы легче встретить кого-то другого. Но я люблю эти вызовы. Люблю попадать в такие ситуации. Карлос заставляет меня выходить на предел возможностей, и это прекрасно, потому что тогда получаешь лучший результат как игрок.

Мы уже часто играли друг против друга в последнее время, и каждый раз подготовка меняется, появляются новые детали. Конечно, иногда приятно сыграть не против него. Но в целом это прекрасно для тенниса – иметь такое соперничество, надеяться на большие матчи впереди. А я – человек, который любит подобные вызовы.

– Вы демонстрируете впечатляющую стабильность: пять подряд финалов на “мейджорах”, все четыре за этот год, 27 побед на хардовых турнирах Grand Slam подряд. Какая из этих цифр для вас наиболее особенная?

– Это невероятная статистика. Я бы никогда не подумал, что смогу достичь этого, когда стал играть в Туре. А сейчас я здесь – и это что-то особенное. Думаю, что пять подряд финалов на Grand Slam – это действительно большое достижение. Стабильность и возможность снова и снова доходить до решающих стадий крупнейших турниров – это фантастика. Но в то же время у меня в голове всегда есть понимание: что сделано, то сделано. Впереди очень важный день – финал в воскресенье. А дальше посмотрим.

В решающем матче Янник Синнер встретится с Карлосом Алькарасом, с которым уже дважды играл в финалах турниров Grand Slam в этом году: проиграл на Ролан Гаррос и победил на Уимблдоне.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua