ЛЧ. Копенгаген – Байер 2:2, Брюгге – Монако 4:1. Обзоры матчей

Команда из Дании вела в счете большую часть встречи. В конце основного времени второго тайма хозяева снова вышли вперед через несколько минут, как "фармацевты" отметились точным ударом. Но Леверкузен вырвал ничью. "Городская команда" 1 октября поедет к "Карабаху", а представитель Бундеслиги будет принимать ПСВ.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Копенгаген. Паркен
Копенгаген – Байер 2:2
Голы: Ларссон, 9', Роберт, 87' – Гримальдо, 82', Хацидиакос, 90'+1 (аг)
В параллельном поединке бельгийский клуб шокировал гостей из княжества. На старте встречи "красно-белые" могли выйти вперед, но не забили пенальти. В промежутке с 32-й по 42-ю минуту "черно-синие" нокаутировали соперника, отличившись трижды. 30 сентября команда из Западной Фландрии посетит "Аталанту", а участник Лиги 1 дома будет играть с "Манчестер Сити".
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Брюгге. Ян Брейдел Стадион
Брюгге – Монако 4:1
Голы: Трезольди, 32', Оньедика, 39', Ванакен, 42', Диахон, 75' – Фати, 90'+1
Нереализованный пенальти: Аклиуш, 10' (Мон)