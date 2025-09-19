Хасим РАХМАН: «Он бы победил Усика. Его сила невероятна»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хасим Рахман

Бывший чемпион мира Хасим Рахман назвал победителя боя между Ленноксом Льюисом и Александром Усиком.

«Смог бы Леннокс победить Усика? Да. Леннокс прекрасно держал дистанцию. Во время работы с тренером Стюардом он был великолепным шахматистом на ринге. Британец умел контролировать дистанцию, а его мощь просто невероятна», – сказал Рахман.

Ранее легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис предупредил Мозеса Итауму, что ему не стоит драться против Александра Усика – абсолютного чемпиона мира.

sport.ua