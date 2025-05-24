Беллью объяснил, почему Уоррен решил подарить Усику Бентли

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен пообещал украинскому боксеру Александру Усику машину Бентли за победу против британского боксера в реванше.

Британец Тони Беллью объяснил, почему Уоррен решил сделать Усику такой подарок.

«Это копейки по сравнению с тем, что он уже заработал», – сказал Тони.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua