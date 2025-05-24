Беллью объяснил, почему Уоррен решил подарить Усику Бентли

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен пообещал украинскому боксеру Александру Усику машину Бентли за победу против британского боксера в реванше.
Британец Тони Беллью объяснил, почему Уоррен решил сделать Усику такой подарок.
«Это копейки по сравнению с тем, что он уже заработал», – сказал Тони.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.