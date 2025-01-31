Паркер назвал условие, при котором Фьюри подерется с Джошуа. Это не деньги

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсона Фьюри

Известный боксер Джозеф Паркер отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Тайсон добился максимума в боксе – выиграл за карьеру все пояса и заработал много денег. Если у Тайсона до сих пор осталась мотивация, страсть и желание тренироваться, то он вернется на бой с Джошуа. Но если он не хочет этого, то он не вернется», – сказал Паркер.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua