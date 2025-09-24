Известный боксер принял важное решение. Его на весь мир опозорил Аль-Шейх

Getty Images/Global Images Ukraine. Тім Цзю

Известный австралийский боксер Тим Цзю решил продолжить карьеру после поражения в титульном бою против Себастьяна Фундоры.

«Хотел сделать официальное заявление перед тем, как оно выйдет в публику. С момента моего последнего боя у меня было время на размышления, и я чувствую, что огонь все еще горит внутри меня.

Я верю, что следующая часть моего путешествия будет лучшей. Более взрослая, умная и терпеливая версия Тима Цзю. Чтобы выйти на новый уровень, я решил сменить свою команду и добавить новые лица, чтобы поддержать меня в следующей главе.

Вскоре я поделюсь более подробной информацией, но хотел, чтобы мои поклонники услышали это сначала от меня. Лучшее еще впереди», – сказал Тим.

После поражения от Фундоры Цзю на весь мир опозорил Турки Аль-Шейх.

sport.ua