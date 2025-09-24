Ф3: Первая пятёрка по итогам сезона получит миллион евро

В Формуле 3 объявили размеры призовых выплат по итогам сезона 2025 года. Пилоты, занявшие места с первого по пятое в личном зачёте, получат один миллион евро.

Чемпион серии Рафаэль Камара получит 300 тысяч евро призовых, занявший второе место Никола Цолов – 250 тысяч евро, занявший третье место Мари Боя – 200 тысяч евро, занявший четвёртое место Тим Трамниц – 150 тысяч евро и занявший пятое место Мартиниус Стенсхорн – 100 тысяч. Кроме того, чемпион получит дополнительные 300 тысяч евро призовых от Pirelli.

При этом вводится важное дополнение. Гонщики, получившие призовые, должны в следующем сезоне продолжить карьеру в Формуле 2. В противном случае их призовые переходят к следующему гонщику в личном зачёте, и уже он должен перейти в Формулу 2.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Призовой фонд Формулы 3 в размере одного миллиона евро – важная инициатива, которая дополнительно мотивирует гонщиков и предлагает им заслуженную награду за достижение успехов.

Формула 3 остаётся важной частью в нашей пирамиде гоночных серий, предоставляя гонщикам необходимую техническую, физическую и психологическую подготовку для продвижения на пути к вершинам спорта. Мы все с нетерпением ждём сезон 2026 года и возможности смотреть на выступления этих невероятно талантливых гонщиков на трассе».

