Сайнс против запрета на нецензурную лексику

Карлос Сайнс раскритиковал стремление FIA искоренить нецензурную лексику среди гонщиков Формулы 1…

Карлос Сайнс: «Думаю, на официальных мероприятиях, вроде пресс-конференций, гонщикам нужно демонстрировать зрелость и избегать нецензурных выражений. Не стоит ругаться в таких ситуациях. Мы достаточно здравомыслящие, чтобы понимать, что можно говорить. Для меня это просто вопрос образования и манер.

Но в том, что касается переговоров по радио, жесткие ограничения неприменимы. Вы не можете себе представить тот прессинг и адреналин, который мы чувствуем в машине. И я на самом деле считаю, что Формуле 1 проявление настоящих эмоций только идёт на пользу, в такие минуты болельщики видят гонщиков настоящими, такими, какие они есть.

Мы и так очень ограничены в том, что можем рассказать вам о наших командах, о наших ситуациях. Нам уже иногда диктуют, что говорить, в том числе по радио. Но на трассе вы чувствуете эту страсть, эти слова, даже если иногда мы выражаемся, и я считаю, что в Формуле 1 не стоит от этого избавляться».

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