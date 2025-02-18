Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На этой неделе состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов. Портал полностью уверен в проходе далее "ПСЖ", "Боруссии Д", "Баварии", "Реала" и "Бенфики". Им даётся вероятность 80% и выше.
Примерно равные шансы продолжить борьбу у "Фейеноорда", "Брюгге", "Аталанты" и "Милана". Меньше всего шансов у "Спортинга" и "Монако".
Вероятность прохода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 18 и 19 февраля. Жеребьёвка стадий от 1/8 финала до финала пройдёт 21 февраля.