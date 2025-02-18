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Футбол

Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов

    • Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

    На этой неделе состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов. Портал полностью уверен в проходе далее "ПСЖ", "Боруссии Д", "Баварии", "Реала" и "Бенфики". Им даётся вероятность 80% и выше.

    Примерно равные шансы продолжить борьбу у "Фейеноорда", "Брюгге", "Аталанты" и "Милана". Меньше всего шансов у "Спортинга" и "Монако".

    Вероятность прохода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

  • 99% – ПСЖ
  • 97% – Боруссия Д
  • 90% – Бавария
  • 81% – Реал Мадрид
  • 81% – Бенфика
  • 70% – Ювентус
  • 59% – Фейеноорд
  • 52% – Брюгге
  • 48% – Аталанта
  • 41% – Милан
  • 30% – ПСВ
  • 19% – Манчестер Сити
  • 19% – Монако
  • 10% – Селтик
  • 3% – Спортинг
  • 1% – Брест
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    • Напомним, ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 18 и 19 февраля. Жеребьёвка стадий от 1/8 финала до финала пройдёт 21 февраля.

    www.ua-football.com

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