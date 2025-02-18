Аналитический портал оценил вероятность выхода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На этой неделе состоятся ответные матчи Лиги Чемпионов. Портал полностью уверен в проходе далее "ПСЖ", "Боруссии Д", "Баварии", "Реала" и "Бенфики". Им даётся вероятность 80% и выше.

Примерно равные шансы продолжить борьбу у "Фейеноорда", "Брюгге", "Аталанты" и "Милана". Меньше всего шансов у "Спортинга" и "Монако".

Вероятность прохода команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

99% – ПСЖ

97% – Боруссия Д

90% – Бавария

81% – Реал Мадрид

81% – Бенфика

70% – Ювентус

59% – Фейеноорд

52% – Брюгге

48% – Аталанта

41% – Милан

30% – ПСВ

19% – Манчестер Сити

19% – Монако

10% – Селтик

3% – Спортинг

1% – Брест

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, ответные матчи Лиги Чемпионов состоятся 18 и 19 февраля. Жеребьёвка стадий от 1/8 финала до финала пройдёт 21 февраля.

www.ua-football.com