Ральф Рангник: На данный момент я считаю Холанда лучшим, но это также потому, что Килиан находится не в лучшей форме

Посмотрим удастся ли австрийцам сдержать голеадора АПЛ

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Сегодня Норвегия в Осло будет принимать сборную Австрии во втором туре Лиги наций. На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Das Team" Ральф Рангник отметил, что главного нападающего хозяев Эрлинга Холанда будет трудно сдержать, но ему и его подопечным есть с кого брать пример по нейтрализации игрока "Манчестер Сити".

"Если вы посмотрите на его статистику, то вам не придется много говорить. Еще несколько месяцев назад я бы сказал, что он и Мбаппе – лучшие нападающие мира. На данный момент я считаю Холанда лучшим, но это также потому, что Килиан находится не в лучшей форме. Он [Эрлинг] чрезвычайно быстр и ловок для такого высокого игрока и обладает выдающимися прыжковыми способностями. Наша задача – минимизировать количество касаний мяча в его исполнении. Тогда можно держать такого игрока под контролем. Казахстан сумел это сделать. Такое ощущение, что в первом тайме он трижды коснулся мяча, а во втором – четыре раза", – цитирует Рангника Heute.

Добавим, что поединок Норвегия – Австрия состоится 9 сентября в 21:45 по киевскому времени.

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