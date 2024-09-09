БК Ровно подписал американского форварда Брауна

Очередное усиление легионером для ровенской команды

БК Ровно подписал очередного легионера — американского форварда Рода Брауна.

26-летний американец (201 см, 105 кг) также может играть на позиции центрового. Выступал за несколько команд первого дивизиона NCAA – Tarleton State University, Wichita State University, New Mexico.

Свой первый профессиональный сезон 2023/24 американский тяжелый форвард провел в Суперлиге Албании за команду Partizani Tirana. В среднем Браун набирал 17,1 очка, 9,3 подбора, 1,8 ассиста и 1,3 перехвата за 31,6 минут в 18 играх.

Браун — второй легионер для ровенской команды после Айзейи Фуллера. Ранее БК Ровно подписал бывшего капитана Прометея Дмитрия Головчика.

Напомним, что БК Ровно завоевал серебряные награды Суперлиги-2023/24. В финальном противостоянии ровненцы уступили Днепру.

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