Скапинцев дебютировал в составе Бостон Селтикс в предсезонном матче против Денвера (видео)

Украинец отличился чудесным аллей-упом

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев дебютировал в составе Бостон Селтикс.

Вчера Селтикс провели спарринг с Денвер Наггетс — 107:103. Скапинцев провел на площадке немногим более четырех минутов, отличившись эффектным аллей-упом.

В сентябре Скапинцев заключил негарантированный контракт с Селтикс. Соглашение на условиях Exhibit 10 рассчитано на один год, предусматривает минимальную зарплату и может включать бонусы до 75 тысяч долларов.

26-летний украинец в декабре прошлого года подписал двусторонний контракт с Нью-Йорк Никс. В прошлом сезоне Дмитрий лишь дважды выходил на площадку в НБА — он суммарно за два матча сыграл чуть более двух минут, не отличавшись при этом результативными действиями.

Скапинцев активно участвовал в матчах Летней лиги НБА в это межсезонье, и в одном из них — против Детройта — даже оформил дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

В прошлом сезоне Бостон завоевал долгожданное чемпионство — для Селтикс триумф стал первым с 2008 года. В финальной серии Бостон в пяти матчах одолел Даллас (4:1).

В составе Селтикс прошлый сезон отыграл Святослав Михайлюк, который стал вторым украинцем в истории завоевавшим титул чемпиона НБА.

JD Davison with the block and Dmytro Skapintsev with the flush late in the 4Q 💪 #NBAinAbuDhabi

Celtics lead by 2 with 3.5 seconds left on NBA TV pic.twitter.com/u5RCnFdy6C

— NBA (@NBA) October 4, 2024