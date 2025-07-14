Тренеры Янника Синнера – о триумфе итальянца на Уимблдоне: “Мы знали, что он оставил поражение на Ролан Гаррос позади и приехал сюда с конкретной целью”

Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци пообщались с прессой после финала своего подопечного против Карлоса Алькараса



В воскресенье Янник Синнер стал первым чемпионом из Италии в одиночном разряде британского “мэйджора”.

– После матча с Григором Димитровым насколько тяжело это было для вас в боксе и впоследствии, когда нужно было разобраться с проблемой с локтем? Как вам удалось помочь ему так восстановиться?

ДК: Это было для нас настоящим вызовом, без сомнения. Ему повезло – это очевидно. Он только начинал входить в игру. В матчах пятисетового формата все может случиться. Мы в боксе твердо верили, что он сможет выбраться из этой ямы, и чувствовали, что он только начинал играть так, как мы хотели. Но на траве возможно все. Если бы Григор продолжал играть на том уровне, то у него были хорошие шансы завершить тот матч в свою пользу. Но мы всегда верили, что Янник сможет выбраться. Ему повезло.

Мы постоянно повторяли ему, что турниры Grand Slam – семь матчей, каждый до победы в трех сетах. Никто не проходит турнир без трудностей. Это может быть травма, может где-то повезло, может быть камбэк на ранних стадиях. У каждого есть своя история на “мэйджоре”. Возможно, это могла бы быть его. Поэтому нужно было принять это как есть, а главная задача – сосредоточиться на следующем сопернике. Если ты побеждаешь следующего, тогда двигаешься дальше и используешь шанс. Он именно так и поступил. Так же он отнесся к поражению на Ролан Гаррос. Он воспринял все как есть, понял, что сыграл невероятный матч, и в конце концов проиграл более сильному сопернику. Он никогда не играл на грунте лучше, чем в том матче. Поэтому он знал, что прогрессирует как теннисист, и смог отложить это поражение в сторону и сосредоточиться на следующем дне. Это довольно редкое качество. Большая заслуга Янника.

– Кажется, со стороны выглядит, что он умеет очень хорошо “отсечь” предыдущие эмоции и уже совсем скоро вернуться. Это природное качество или его можно развить?

СВ: Это, безусловно, сложно. После Ролан Гаррос было очень тяжело. Но мы много говорили. Мы говорили о том, что очень гордимся тем, как он сыграл в Париже. Мы приехали сюда с целью провести хороший турнир. Старт был великолепным. Он провел очень хорошую неделю подготовки, поэтому мы были уверены, что он сможет провести хороший турнир. Но бесспорно, что его психологическая сила очень велика. Нам повезло работать с таким парнем, который каждый день выходит на корт с правильной ментальностью, с хорошим настроением. Мы очень им гордимся.

– Мы никогда не видели, чтобы Янник кричал “Let’s go” во время матча или стоял с руками на бедрах, как во втором сете. Он проявляет больше эмоций перед вами, было ли это проявлением того, насколько сильно он хотел выиграть сегодня и насколько он выкладывался?

ДК: Сегодняшний день был важен по многим причинам. В пяти последних матчах Карлос получал преимущество над ним. Они сыграли замечательные поединки, и в четырех из пяти Янник имел шансы победить. Но не смог. Поэтому сегодняшний матч был важен не только потому, что это финал “Шлема”, не только потому, что это Уимблдон, и не только потому, что Карлос побеждал его пять раз подряд. Ему очень нужна была эта победа. Он понимал, насколько важно довести дело до конца, когда будет возможность это сделать. Поэтому мы увидели немного больше энергии в ключевые моменты, немного больше сосредоточенности, чтобы, когда он вышел вперед, он не позволил Карлосу вернуться. Он сегодня сделал это блестяще.

СВ: Сегодня он был очень смелым, в важные моменты он действительно проявил мужество.

ДК: Мы это обсуждали. Это был третий сет, счет 3:4, 30:30, эйс на второй подаче?

СВ: Да. И еще брейк, когда он принял с бэкхенда по линии.

ДК: Сегодняшний матч, я считаю, был матчем моментов и того, кто в эти важные моменты сделает шаг вперед и сможет что-то сделать. В Париже это был Карлос, сегодня – Янник. Невозможно гордиться им больше, чем мы гордимся сейчас.

– Сколько того спокойствия, которое есть у Янника, является естественным, а сколько вы с ним над этим работаете?

СВ: Бесспорно, он естественно силен, но мы ежедневно работаем с ним и над этим аспектом. Можно говорить о технике, тактике, но если ты не способен сохранять правильное отношение, менталитет, тогда не сможешь реализовать игру, которую хочешь. Мы ежедневно говорим об этом перед тренировкой, перед матчем. Да, мы заботимся и о его ментальном состоянии.



– Когда в последний раз вы говорили о Ролан Гаррос? Вы намеренно избегали этой темы некоторое время? Когда вы поняли, что он точно пережил тот финал?

ДК: Я, пожалуй, могу ответить на это, потому что это больше моя роль — проникать в его голову. Мы не говорили о Ролан Гаррос в течение 24 часов после матча, потому что то, как он играл, его отношение на корте, усилия — все было безупречным. Он просто проиграл лучшему игроку в тот день. Мы немного поговорили о его игре, что, возможно, нужно было быть немного смелее в ключевые моменты. Но в целом мы не могли быть более горды за то, как он сыграл в Париже.

Для нас было важно двигаться вперед как можно быстрее. Неделя перед Уимблдоном была лучшей неделей тренировок, которую мы когда-либо проводили с ним в плане его настроения и формы. Мы обычно не обращаем внимания на результаты в спаррингах на тренировках, наш приоритет в работе — это общая картина, развитие. Но он был великолепен. Мы знали, что произойдет что-то особенное. Но турнир длится две недели. Нужно, чтобы он был на пике через 14 дней, и он был на пике с первого круга. Мы знали, что он уже оставил поражение позади. Он приехал сюда с конкретной целью. И это было видно с первого матча, что он не нес с собой ничего из Парижа. Это непросто. Легко на словах сказать – отложи в сторону. Но сделать это и приехать с таким настроением, которое было у него, – это совсем другое. И это на 100% его заслуга.

– Карлос сказал, что совсем не удивлен, что Янник преодолел поражение в Париже. Люди будут говорить, мол, он такой чемпион, конечно, он смог преодолеть это. Но вы видели это изнутри. Был ли момент, когда вас удивило, как хорошо он справился с этим ментально, учитывая, что он еще такой молодой?

ДК: Это действительно хороший вопрос, на который сложно ответить. Потому что я бы не справился. Я думаю, что большинство нормальных спортсменов, оказавшись в такой ситуации – 5:3, 40:0 в четвертом сете в финале Ролан Гаррос – и не реализовав это, не смогли бы восстановиться так. Его год был… Я не знаю, какое слово подобрать… тяжелым для всех нас. И после этого поставить себя в такую позицию и не выиграть… Это требует особых качеств. И я снова говорю: это все идет от его родителей, его скромного воспитания, отношения к людям вокруг. Он хороший человек. Хороший молодой парень. Всегда с улыбкой на лице. Тот, кого вы видите на корте: сосредоточенный, внимательный к деталям… Он совсем другой вне корта. Он веселый, шутит, готовит, что-то портит, а мы над этим смеемся. Хорошая команда людей. Он наслаждается жизнью, как любой другой 23-летний парень. Но его ментальность на корте – особенная. Именно поэтому он и Карлос – там, где они есть.

– Сколько подготовки Янника ориентировано конкретно на Карлоса, учитывая его уникальные способности?

ДК: Я бы сказал, что мы готовим его ко всем соперникам, а не к одному игроку. Потому что если готовиться только под кого-то одного, тогда другие подкрадутся и создадут проблемы. Сейчас столько разных стилей игры. То, как он играл против Карлоса, не сработает против Бена Шелтона или Александра Зверева. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Но Карлос – действительно важен, они оба подталкивают друг друга. Я бы сказал, что Янник смотрит больше матчей Карлоса, чем кого-либо другого, потому что он восхищен его прогрессом и в то же время заставляет нас делать все, чтобы он тоже становился лучше как теннисист. Это настоящее соперничество. И оно продолжается.

– Даррен, с учетом вашего опыта, как высоко вы оцениваете это соперничество с точки зрения зрелищности и уровня игры?

ДК: Матч на Ролан Гаррос по своему качеству был одним из лучших, которые я когда-либо видел за 25 лет как тренер и игрок. Было много великих матчей, но и этот был особенным. Первый гейм длился 12 минут. И пять сетов такой драмы. Это один из лучших матчей в истории. Соперничество уже сейчас великолепно, и, думаю, будет еще лучше. Оба игрока подталкивают друг друга. Но я думаю, будут и другие молодые игроки, которые тоже выйдут на эту арену. Это будет не только шоу их двоих, мы этого ждем и мы тоже в предвкушении.

Но трудно сравнивать это соперничество с тем, что было раньше. Это была золотая эпоха: Новак, Роджер, Рафа, Энди. Они господствовали 20 лет. Эгоистично выигрывали все “мэйджоры”. Чтобы тогда выиграть, нужно было обыграть одного в четвертьфинале, другого в полуфинале и еще одного в финале. Янник и Карлос еще должны пройти путь. Но начали они блестяще. Надеюсь, их ждет еще 10-15 лет и у них будут еще невероятные матчи. Но именно сейчас я не буду их сравнивать с тем, что мы уже видели.



Фото: Getty Images.

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