Ига Швёнтек – о победе над Ястремской: “Думаю, моя игра хорошо подходит этому покрытию, но, все равно, оно не сделает всю работу за меня”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над Даяной Ястремской в матче третьего круга на турнире в Индиан-Уэллс



– Я довольна тем, как сегодня всё прошло. С самого начала чувствовала уверенность, просто играла в свой теннис, и рада, что смогла уверенно завершить матч.

– Многие игроки говорят, что здесь, в пустыне, мяч отскакивает выше. Насколько это помогает вам с вашим топспином?

– Да, конечно, это делает топспин более заметным. Но все равно мне нужно правильно выполнять удары. Думаю, моя игра хорошо подходит этому покрытию, но, все равно, оно не сделает всю работу за меня.

– Раз уж речь зашла о покрытии, возможно, вы уже говорили об этом, но в этом году его обновили. Какие у вас ощущения?

– По-моему, его обновляют каждый год. Но в этот раз, насколько я слышала, этим занималась другая компания. В целом, корт по-прежнему медленный и с высоким отскоком. Может, есть небольшие отличия, но сложно сказать.

Я уже говорила, что после года игры на разных покрытиях сложно делать точные сравнения. Разница между центральным кортом и тренировочными площадками есть, но это встречается на многих турнирах. Не знаю, почему так, но раньше в Индиан-Уэллс покрытие тренировочных кортов и центрального корта было более одинаковым. Но это не имеет большого значения.

– Вы выиграли 10 геймов подряд с начала матча и уже оформили 31-ю “баранку” на турнирах WTA 1000. Какие ощущения, когда вы находитесь в таком потоке, когда все идет по твоему сценарию?

– Конечно, в такие моменты я понимаю, что нахожусь в хорошей форме и двигаюсь в правильном направлении. Чувствую заряд энергии, но при этом остаюсь спокойной, потому что не ощущаю давления со стороны соперницы.

Но я всегда осознаю, что во втором сете все может измениться. Он начинается с нуля, и у соперницы есть возможность поднять уровень своей игры. Поэтому я всегда держу концентрацию и готова бороться за каждый мяч, независимо от счета.



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