«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэля Дюбуа

Отец чемпиона мира Даниэля Дюбуа Сентли рассказал, с кем проведет следующий бой его сын.

«Следующий соперник Даниэля? Это будет Усик. Дюбуа очень разочарован, что ему так и не удалось подраться с Паркером, это все произошло из-за инфекции. Даниэль переболел вирусом, у него отекли гланды, была инфекция в ушах. Врач ему сказал: «Ты можешь рискнуть и выйти на бой, но тебя хватит на три раунда. Далее мы настроены только на бой с Усиком», – сказал Стэнли Дюбуа.

Дюбуа в бою с Паркером заменил Мартин Баколе, который проиграл во втором раунде нокаутом.

sport.ua