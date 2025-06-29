Бронзовый бомбардировщик вернулся. Уайлдер досрочно победил Херндона

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер из США (44–4–1, 43 KO) успешно вернулся на ринг.

Бронзовый бомбардировщик одержал досрочную победу над Тайрреллом Херндоном (24–6, 15 KO) в бою, который прошел ночью на арене Charles Koch Arena в американском Уичито.

В стартовых раундах Уайлдер действовал немного агрессивнее и пытался подключать свою знаменитую правую руку. Во втором раунде Херндон оказался в нокдауне после левого хука – он потерял равновесие и даже оспаривал факт нокдауна.

С каждым раундом Уайлдер прибавлял в активности, хотя и не всегда попадал акцентированно. Давление росло, Херндон все больше клинчевал и терял подвижность. В шестом раунде Тайррелл снова оказался на настиле, хотя и продолжил бой.

Седьмой раунд стал последним. Рефери остановил поединок, когда Херндон окончательно перешел в режим выживания и не отвечал на атаки. Таким образом, Деонтей Уайлдер успешно вернулся на ринг, одержав очередную победу нокаутом.

ВИДЕО. Тотальная доминирование. Как Деонтей Уайлдер удосрочил соперника

Деонтей Уайлдер (США) – Тайррелл Херндон (США) – TKO 7/10

sport.ua