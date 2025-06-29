Пиастри — новый лидер сезона Формулы-1 2025

В пятницу, 28 июня, на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге стартовала квалификация одного из ключевых этапов Формулы-1 — Гран-при Австрии. После десяти гонок сезона в чемпионской гонке неожиданно вырвался вперёд австралийский пилот команды McLaren — Оскар Пиастри. Его стремительный прогресс и стабильные результаты заставляют говорить о нём как о потенциальном новом чемпионе Формулы-1. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Из новичка — в реального претендента на титул

Оскар Пиастри выступает в Формуле-1 всего третий сезон. Его дебют в 2023 году был омрачён скандалом вокруг контракта с Alpine, после чего он перешёл в McLaren. Первый год прошёл без особых достижений: ни одной победы и итоговое девятое место в общем зачёте. Однако уже в 2024 году он выиграл два Гран-при, а в 2025-м демонстрирует настоящую доминацию: 5 побед, 4 поула и лишь два Гран-при без подиума.

Сегодня на его счету — 198 очков. По мнению действующего чемпиона Макса Ферстаппена, важную роль в успехе австралийца сыграл его менеджер — бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер. Именно он помог Пиастри раскрыть потенциал и набраться уверенности.

Ферстаппен теряет позиции

Макс Ферстаппен, чемпион последних трёх лет, сейчас находится лишь на третьей строчке общего зачёта. В его активе — всего две победы за весь сезон. В то время как Пиастри выигрывает гонку за гонкой, нидерландец сталкивается с нестабильностью: неудача в Испании, где он финишировал десятым, и невыразительные результаты на тренировках в Австрии.

Кроме того, на Ферстаппене нависла угроза пропуска этапа: у него 11 штрафных баллов, и один дополнительный может привести к дисквалификации. Сам гонщик признаёт, что Red Bull нуждается в работе над балансом болида. По его словам, температурные проблемы с резиной, мешавшие раньше, должны отойти на второй план во время европейской части сезона, где условия более равные.

McLaren — центр чемпионской борьбы

Особый интерес вызывает то, что главная интрига сезона разгорается внутри одной команды. Второй пилот McLaren, британец Ландо Норрис, также показывает отличные результаты и набрал уже 176 очков. Между двумя напарниками разгорается напряжённое соперничество, которое привело к инциденту на Гран-при Канады: на финише гонки Пиастри и Норрис не поделили траекторию, в результате чего Норрис потерял колесо.

ФИА включила этот момент в список самых ярких эпизодов сезона. После гонки Норрис признал вину и принёс извинения, однако внутренняя конкуренция в McLaren продолжает расти.

А что делают соперники?

За дуэтом McLaren наблюдается значительный отрыв. Джордж Рассел из Mercedes пока на четвёртом месте с 136 очками и одной победой — в Барселоне. Шарль Леклер из Ferrari замыкает пятёрку с 104 очками, но без единой победы и поула. Остальные гонщики, включая молодых талантов вроде Антонелли, пока не демонстрируют результатов, которые могли бы изменить расстановку сил.

Сравнение с футбольной Лигой чемпионов

Появление нового чемпиона в Формуле-1 — событие редкое. За последние 10 лет титул завоёвывали только три гонщика. С начала XXI века — лишь восемь. Такая стабильность напоминает футбольную Лигу чемпионов: здесь тоже доминируют одни и те же имена. Если сравнивать, то Хэмилтон — как «Реал», Леклер — как опытный полуфиналист, а Пиастри — это своего рода «ПСЖ», который рвётся к вершине без многолетнего опыта.

Что дальше?

Квалификация Гран-при Австрии начнётся уже сегодня, 28 июня, в 17:00 по киевскому времени. Основная гонка пройдёт 29 июня в 16:00. Впереди — важнейшие этапы в Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландах. Финал европейской части сезона — 7 сентября в Италии. Именно в этот период может окончательно определиться, станет ли Пиастри новым чемпионом Формулы-1.

Напомним, мы также писали о том, как Норрис выиграл поул на Гран-при.