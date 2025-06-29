"Аякс" отстранил семерых игроков от работы с основой.

Клуб уведомил футболистов о том, что им запрещено участвовать в предсезонных тренировках и мероприятиях, которые начнутся в воскресенье под руководством нового тренера Джона Хейтинги, сообщает Flashscore.

Информация была подтверждена нидерландской газетой De Telegraaf благодаря источникам, близким к клубу. По данным газеты, технический директор Алекс Крус проинформировал игроков через сообщение в WhatsApp. Выяснилось, что этими семью игроками стали Чуба Акпом, Карлос Форбс, Борна Соса, Кристиан Хлинссон, Кристиан Расмуссен, Джей Гортер и Бранко ван ден Бомен.

Теперь они могут пользоваться полем и тренажерным залом только после обеда первой команды. Если в этот день есть две тренировки, то только после второй из них. У них также отняли парковочные места и оставили доступным только одного физиотерапевта на всех.

Исполнительный совет пришел к такому решению, чтобы укрепить финансы клуба. Акпом, Форбс, Соса и ван ден Бомен были куплены бывшим директором Свеном Мислинтатом, который работал в клубе с мая по сентябрь 2023 года. Летом 2023 года он потратил 120 млн евро на 12 игроков, все из которых получили высокую зарплату. Однако ни один из них не сыграл значительной роли в прошлом сезоне, а с выходом "Аякса" в Лигу чемпионов их зарплаты выросли на 50 %.

Автоматическое повышение зарплаты означает, что Акпом, Форбс и Соса в общей сложности должны заработать более 10 млн евро. Что касается Хлинссона, Гортера и Расмуссена, совет директоров, вероятно, решил, что им не хватает качества, необходимого "Аяксу".

Всем перечисленным футболистам предстоит искать новые клубы.

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