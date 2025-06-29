Норрис стартует с поула на Гран-при Австрии

28 июня 2025 года на трассе Red Bull Ring в австрийском Шпильберге прошла квалификация Гран-при Австрии Формулы-1. Победу в квалификации одержал пилот команды McLaren Ландо Норрис, показав лучшее время и завоевав поул-позицию перед завтрашней гонкой. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Норрис продемонстрировал отличную форму, опередив Шарля Леклера из Ferrari почти на полсекунды. Третье место занял напарник Норриса по команде и лидер общего зачета чемпионата — Оскар Пиастри. Таким образом, оба болида McLaren начнут гонку из первой тройки, что даёт команде отличные шансы на подиум.

Полные результаты квалификации Гран-при Австрии:

Ландо Норрис (McLaren) Шарль Леклер (Ferrari) Оскар Пиастри (McLaren) Льюис Хэмилтон (Ferrari) Джордж Расселл (Mercedes) Лиам Лоусон (Racing Bulls) Макс Ферстаппен (Red Bull) Габриэль Бортолето (Sauber) Андреа Кими Антонелли (Mercedes) Пьер Гасли (Alpine)

Основная гонка состоится в воскресенье, 29 июня, в 16:00 по киевскому времени. Болельщиков ждёт напряжённая борьба на одном из самых динамичных автодромов календаря.

Red Bull Ring славится своей скоростной конфигурацией, а также частыми обгонами и драматичными моментами. Действующий пилот Red Bull Макс Ферстаппен — рекордсмен по числу побед на Гран-при Австрии, у него их четыре. Второе место занимает француз Ален Прост с тремя победами.

Среди команд лидируют сразу три коллектива: McLaren, Ferrari и Mercedes — у всех по шесть побед на этой трассе. Red Bull, благодаря победам Ферстаппена, делит второе место с Lotus — по четыре триумфа у каждой.

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