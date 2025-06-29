Ф3: Никола Цолов одержал третью победу в сезоне

Никола Цолов финишировал первым в воскресной гонке Формулы 3 в Австрии, одержав третью победу в сезоне.
Воскресное утро в Шпильберге встретило участников Формулы 3 солнечной погодой. К моменту старта воздух прогрелся до +20С, трасса – до +29С.
Обладатель поула Никола Цолов сохранил лидерство, Брэд Бенавидес остался вторым, а Ной Стромстед не дал возможности атаковать своё третье место. Тасанапол Интрафувасак медленно тронулся с места и откатился с пятого места на шестнадцатое. Лидер личного зачёта Рафаэль Камара поднялся на пятую строчку.
На пустой трассе Цолов сразу стал создавать отрыв от преследователей, и к концу второго круга из двадцати шести нарастил преимущество над ближайшим преследователем до двух секунд.
На третьем круге Стромстед, а затем и Уго Угочукву обошли Бенавидеса. К концу круга Брэд откатился на шестое место, пропустив Камару и Каллума Вуазена. Бенавидес продолжил терять позиции и выпал за пределы десятки.
К пятому кругу Стромстед опустился со второго места на пятое, пропустив Угочукву и Камару, который показал лучший круг.
На седьмом круге Камара предпринял попытку атаковать Угочукву. В третьем повороте манёвр не прошёл, но в четвёртом Рафаэль вышел на второе место и отправился в погоню за своим ближайшим преследователем в личном зачёте, Цоловым, лидирующим в гонке.
Позади лидеров Стромстед вернулся на третье место, обогнав Угочукву на восьмом круге. Перед этим Мари Боя, ведущий борьбу в конце первой десятки, перехватил у Камары лучшее время круга. На двенадцатом круге Брандо Бадоер вернулся в боксы с повреждённой задней подвеской.
На четырнадцатом круге Мартиниус Стенсхорн обогнал по очереди Угочукву и Стромстеда в третьем и четвёртом поворотах соответственно, и вышел на третье место. К этому моменту преимущество лидирующего Цолова над Камарой выросло до трёх с половиной секунд.
К восемнадцатому кругу Стенсхорн догнал Камару в борьбу за второе место. И на следующем круге в третьем повороте Мартиниус опередил Рафаэля, который особо не сопротивлялся, чтобы не рисковать столкновением, сходом и потерей 25 очков относительно Цолова.
На двадцать четвёртом круге Камара откатился на четвёртое место, пропустив в третьем повороте Тима Трамница. Шины на машине Рафаэля окончательно потеряли эффективность, и к последнему кругу он откатился на шестое место, на котором и финишировал.
Никола Цолов довёл гонку до третьей победы в сезоне и сократил отставание в личном зачёте от Камары до одного очка. Мартиниус Стенсхорн финишировал вторым, а замкнул первую тройку Тим Трамниц.
Седьмой этап сезона Формулы 3 пройдёт на следующей неделе в Сильверстоуне.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Н.Цолов
|Campos Racing
|26
|2. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|26
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|26
|4. М.Боя
|Campos Racing
|26
|5. У.Угочукву
|Prema Racing
|26
|6. Р.Камара
|Trident
|26
|7. Ч.Вурц
|Trident
|26
|8. Н.Стромстед
|Trident
|26
|9. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|26
|10. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|26
|11. Б.Бенавидес
|AIX Racing
|26
|12. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|26
|13. Н.Леон
|Prema Racing
|26
|14. А.Джусти
|MP Motorsport
|26
|15. Д.Карраскедо
|Hitech TGR
|26
|16. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|26
|17. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|26
|18. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|26
|19. Ж.Си
|Hitech TGR
|26
|20. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|26
|21. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|26
|22. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|26
|23. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|26
|24. Н.Джонсон
|DAMS Lucas Oil
|26
|25. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|26
|26. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|26
|27. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|26
|28. Д.Хедли
|AIX Racing
|26
|29. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|26
|-. Б.Бадоер
|Prema Racing
|11
Личный зачёт
|Пилот
|Команда
|Очки
|1. Р.Камара
|Trident
|115
|2. Н.Цолов
|Campos Racing
|114
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|90
|4. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|60
|5. Н.Стромстед
|Trident
|60
|6. М.Боя
|Campos Racing
|55
|7. А.Джусти
|MP Motorsport
|54
|8. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|51
|9. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|45
|10. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|45
|11. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|43
|12. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|38
|13. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|38
|14. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|22
|15. Ч.Вурц
|Trident
|21
|16. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|18
|17. Н.Бедрин
|AIX Racing
|17
|18. У.Угочукву
|Prema Racing
|14
|19. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|13
|20. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|11
|21. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|11
|22. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|10
|23. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|6
|24. Н.Леон
|Prema Racing
|5
|25. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|4
|26. Б.Бенавидес
|AIX Racing
|0
|27. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|0
|28. Д.Карраскедо
|Hitech TGR
|0
|29. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|0
|30. Х.Сагрера
|AIX Racing
|0
|31. Б.Бадоер
|Prema Racing
|0
|32. Ж.Си
|Hitech TGR
|0
|33. Д.Хедли
|AIX Racing
|0
|34. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|0
|35. Д.Карраскедо
|Hitech TGR
|0
|36. Х.Гарфиас
|AIX Racing
|0