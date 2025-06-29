Ф3: Никола Цолов одержал третью победу в сезоне

Никола Цолов финишировал первым в воскресной гонке Формулы 3 в Австрии, одержав третью победу в сезоне.

Воскресное утро в Шпильберге встретило участников Формулы 3 солнечной погодой. К моменту старта воздух прогрелся до +20С, трасса – до +29С.

Обладатель поула Никола Цолов сохранил лидерство, Брэд Бенавидес остался вторым, а Ной Стромстед не дал возможности атаковать своё третье место. Тасанапол Интрафувасак медленно тронулся с места и откатился с пятого места на шестнадцатое. Лидер личного зачёта Рафаэль Камара поднялся на пятую строчку.

На пустой трассе Цолов сразу стал создавать отрыв от преследователей, и к концу второго круга из двадцати шести нарастил преимущество над ближайшим преследователем до двух секунд.

На третьем круге Стромстед, а затем и Уго Угочукву обошли Бенавидеса. К концу круга Брэд откатился на шестое место, пропустив Камару и Каллума Вуазена. Бенавидес продолжил терять позиции и выпал за пределы десятки.

К пятому кругу Стромстед опустился со второго места на пятое, пропустив Угочукву и Камару, который показал лучший круг.

На седьмом круге Камара предпринял попытку атаковать Угочукву. В третьем повороте манёвр не прошёл, но в четвёртом Рафаэль вышел на второе место и отправился в погоню за своим ближайшим преследователем в личном зачёте, Цоловым, лидирующим в гонке.

Позади лидеров Стромстед вернулся на третье место, обогнав Угочукву на восьмом круге. Перед этим Мари Боя, ведущий борьбу в конце первой десятки, перехватил у Камары лучшее время круга. На двенадцатом круге Брандо Бадоер вернулся в боксы с повреждённой задней подвеской.

На четырнадцатом круге Мартиниус Стенсхорн обогнал по очереди Угочукву и Стромстеда в третьем и четвёртом поворотах соответственно, и вышел на третье место. К этому моменту преимущество лидирующего Цолова над Камарой выросло до трёх с половиной секунд.

К восемнадцатому кругу Стенсхорн догнал Камару в борьбу за второе место. И на следующем круге в третьем повороте Мартиниус опередил Рафаэля, который особо не сопротивлялся, чтобы не рисковать столкновением, сходом и потерей 25 очков относительно Цолова.

На двадцать четвёртом круге Камара откатился на четвёртое место, пропустив в третьем повороте Тима Трамница. Шины на машине Рафаэля окончательно потеряли эффективность, и к последнему кругу он откатился на шестое место, на котором и финишировал.

Никола Цолов довёл гонку до третьей победы в сезоне и сократил отставание в личном зачёте от Камары до одного очка. Мартиниус Стенсхорн финишировал вторым, а замкнул первую тройку Тим Трамниц.

Седьмой этап сезона Формулы 3 пройдёт на следующей неделе в Сильверстоуне.

Пилот Команда Круги 1. Н.Цолов Campos Racing 26 2. М.Стенсхорн Hitech TGR 26 3. Т.Трамниц MP Motorsport 26 4. М.Боя Campos Racing 26 5. У.Угочукву Prema Racing 26 6. Р.Камара Trident 26 7. Ч.Вурц Trident 26 8. Н.Стромстед Trident 26 9. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 26 10. К.Вуазен Rodin Motorsport 26 11. Б.Бенавидес AIX Racing 26 12. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 26 13. Н.Леон Prema Racing 26 14. А.Джусти MP Motorsport 26 15. Д.Карраскедо Hitech TGR 26 16. Д.Уортон ART Grand Prix 26 17. Т.Интрафувасак Campos Racing 26 18. Л.Шарп Rodin Motorsport 26 19. Ж.Си Hitech TGR 26 20. М.Загазета DAMS Lucas Oil 26 21. Б.дель Пино MP Motorsport 26 22. Т.Тапонен ART Grand Prix 26 23. И.Домингес Van Amersfoort Racing 26 24. Н.Джонсон DAMS Lucas Oil 26 25. Р.Билински Rodin Motorsport 26 26. К.Хо DAMS Lucas Oil 26 27. Н.Маринанджели AIX Racing 26 28. Д.Хедли AIX Racing 26 29. С.Рамос Van Amersfoort Racing 26 -. Б.Бадоер Prema Racing 11

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. Р.Камара Trident 115 2. Н.Цолов Campos Racing 114 3. Т.Трамниц MP Motorsport 90 4. М.Стенсхорн Hitech TGR 60 5. Н.Стромстед Trident 60 6. М.Боя Campos Racing 55 7. А.Джусти MP Motorsport 54 8. Т.Тапонен ART Grand Prix 51 9. С.Рамос Van Amersfoort Racing 45 10. К.Вуазен Rodin Motorsport 45 11. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 43 12. Р.Билински Rodin Motorsport 38 13. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 38 14. Т.Интрафувасак Campos Racing 22 15. Ч.Вурц Trident 21 16. И.Домингес Van Amersfoort Racing 18 17. Н.Бедрин AIX Racing 17 18. У.Угочукву Prema Racing 14 19. Д.Уортон ART Grand Prix 13 20. Б.дель Пино MP Motorsport 11 21. Л.Шарп Rodin Motorsport 11 22. Ф.Слейтер AIX Racing 10 23. М.Загазета DAMS Lucas Oil 6 24. Н.Леон Prema Racing 5 25. К.Хо DAMS Lucas Oil 4 26. Б.Бенавидес AIX Racing 0 27. Д.Дюфек Hitech TGR 0 28. Д.Карраскедо Hitech TGR 0 29. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 0 30. Х.Сагрера AIX Racing 0 31. Б.Бадоер Prema Racing 0 32. Ж.Си Hitech TGR 0 33. Д.Хедли AIX Racing 0 34. Н.Маринанджели AIX Racing 0 35. Д.Карраскедо Hitech TGR 0 36. Х.Гарфиас AIX Racing 0

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