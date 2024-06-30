Карлос Сайнс: Мы можем гордиться собой

Карлос Сайнс поднялся на подиум в Шпильберге, финишировав третьим. Испанский гонщик Ferrari считает это хорошим результатом по итогам сложного уик-энда.

Его напарник Шарль Леклер повредил переднее антикрыло на старте, в конце первого круга отправился в боксы, всю дистанции гонки отыгрывался и в итоге финишировал одиннадцатым.

Карлос Сайнс (3-й): «Впереди гонка получилась богатой на события! Мне же было важно не терять из виду Джорджа Расселла. Мы знали, что у Mercedes может быть преимущество в темпе на дистанции гонки, но я всё равно старался держаться за Джорджем. Однако на последних кругах Оскар Пиастри был очень быстр, и я не смог сдержать его.

Я считаю третье место хорошим результатом. Думаю, мы можем быть вполне довольны и гордиться собой, поскольку этот уик-энд получился непростым для нашей команды».

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