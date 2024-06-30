Перейра перебил Прохазку двумя ударами. Нереально уверенный бой от Алекса

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В ночь на 30 июня в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC 303. Сначала в рамках него в клетку должен был вернуться Конор Макгрегор – поединком против Майкла Чендлера. Но ирландец сломал палец, и бой перенесли. А главным противостоянием турнира стал реванш между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой. И это априори топовое противостояние.

На самом деле, если говорить о потенциале перед поединком, второй бой Перейры против Прохазки интриговал даже больше, чем встреча Конора и Чендлера.

Реванш был необходим. В первом бою Иржи выглядел слишком хорошо

Бой Конора и Чендлера выглядел, как лотерея. Макгрегор то ли готовился, то ли нет. То ли употреблял допинг, то ли нет. В какой он будет форме и будет ли хоть частично похож на того самого Конора, которого когда-то все так любили? Все это было неизвестно и непонятно, стоит ли ради этого рисковать временем, потраченным на бой. Хотя, конечно, Макгрегор всегда забирает на себя много внимания.

С другой стороны, бою встреча Перейры и Прохазки – это бой, в котором оба спортсмена гарантированно тренируются. Причем все время. Даже когда травмированы. Алекс Перейра выходил на предыдущий поединок, только кое-как залечив сломанный палец. Этакая отсылка к Конору.

Так же и Иржи. Они фанатичны в своем подходе к единоборствам. Постоянно занимаются, используют различные методики тренировок и разных соперников. К примеру, Перейра легко может спарринговать с боксерами-профессионалами. Причем, представителями супертяжелого веса. Алекс, например, спарринговал в свое время с Чжаном Чжилеем. Прекрасно понимаем габариты китайца.

Прохазка традиционно поддерживает свой образ самурая. Никогда не бросает тренировки, а даже выйдя на этот бой фактически на коротком извещении (как и Перейра), выглядел на взвешивании прекрасно. Настоящие спортсмены.

Да и предыдущий бой вызывал вопросы. Иржи, как и ожидалось, создал для соперника кучу проблем. Благодаря своему нетрадиционному стилю, Прохазка пробирался на удобную для себя дистанцию, много попадал и даже борол габаритного соперника.

До момента, приведшего к поражению, Прохазка выглядел великолепно. И двигался, и атаковал, и не заигрывался. Но в последнем пункте все же прогадал. Немного проспал боковой Перейры – тот стал для него роковым. Дальше лишь добивание и очередная досрочная победа бразильца.

Вот как раз в таких боях нужны реванши. Когда после первого поединка все вопросы не закрыты и поговорить есть о чем. Удержится ли Прохазка на этот раз и даст ли Перейра так же прорываться к себе, как в прошлый раз? Было очень интересно.

На этот раз у Иржи не получалось ничего. Прохазка пытался, двигался, дергал соперника. Но Перейра не реагировал. Отвечал жестко и вовремя, и не нервничал. В отличие от предыдущего поединка, когда Иржи удавалось давить именно тем, что он умеет.

Прохазка не смог побороться – бразилец разумно перекрыл ему возможности для атаки в клинче. А переводить соперника, который после взвешивания набрал более ста килограммов – плохая идея.

Биться на дистанции тоже не удавалось. Алекс постоянно перерубал все подходы, пробивал в корпус, бил прямыми и ждал возможности для контратаки фирменным ударом. И все же дождался. Вместе с гонгом Перейра шарахнул своим левым боковым так, что Прохазка в моменте упал на спину. Казалось, это конец, но поскольку Иржи был в сознании и раунд формально кончился, бойцов развели по углам.

Вообще, продолжение боя для Прохазки выглядело спорным решением. Он явно находился не в лучшем физическом состоянии. Но, конечно, не собирался сдаваться. Потому еще немного испортил здоровье уже на старте второго раунда.

Перейра так же спокойно подобрался к сопернику. Бросил хайкик – тот упал. Спокойно добил соперника и довел бой до нокаута визави. Крайне уверенный бой и уровень Алекса.

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Что дальше?

Прохазке – здоровья и разумного восстановления. Он так плохо выглядел после пропущенных ударов, что за него было даже немного страшно. Пытался вставать, идти куда-то, хотя на ногах держался только потому, что его удерживал рефери.

Главное — дать организму прийти в себя, а не лезть на тренировку через 2 недели, когда начнешь чувствовать себя немного лучше. Все же у Иржи отличная техника и большой потенциал. Не хочется глупо терять его из-за несоблюдения режима и желания уже снова тренироваться.

Перейре нужно в хевивейт. Он сам этого хочет и серьезно говорит о таком возможном шансе для себя. Это было бы великолепно. Физический потенциал там есть – Алекс в бою как раз весит около ста килограммов. И он морально готов.

Более того, в этом поединке заинтересован и Джон Джонс, который говорит, что Перейра сделал достаточно, чтобы выйти против него. Правда, Джону нужно привести себя в форму и выйти хотя бы на следующий поединок, который снова затянулся. Пока Перейра постоянно дерется, Джон проводит семинары. Может, оно и не надо – пропускать такие удары?

Предварительно, кстати, можно выйти и на Тома Аспиналла. Крутой бой и как раз тест. Если победит – другого пути, кроме как бой против Джонса, не будет. А если нет, то и бросаться дальше не стоит.

sport.ua