«Прощальное фото». Промоутер Ломаченко высказался о будущем боксера

Sky Sports. Ukraine. Василий Ломаченко

Промоутер Боб Арум, который занимается делами Василия Ломаченко, не исключает, что украинский легковес больше не вернется в ринг, хотя окончательного решения еще нет.

«После боя с Камбососом Василий вернулся в Украину. Говорить о будущем он не хотел, потому что были постоянные обстрелы. Но он пообещал, что после 1 января он примет решение. Мне кажется, он правда еще не знает, каким будет решение».

«Я не хочу его торопить. Он является великолепным боксером. Но я помню, что во время последней встречи я сфотографировался с Ломаченко и его отцом, и это чувствовалось так, будто это прощальное фото. Возможно, так оно и было», – сказал Арум.

Ломаченко владеет титулом IBF.

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