ДЮБУА: «Посмотрите, кого я побил. Я сделаю это с Усиком любой ценой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа высказался о своем наследии.

«Посмотрите, кого я побил. Я победил соперников с громкими именами. Возле меня просто правильные люди. Мне помогли пройти трудности именно эти бои, с сильными соперниками.

Я смогу победить Усика, любой ценой. Нокаутом, или другим способом. У меня план победить его и продержаться в супертяжелом дивизионе как можно дольше», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua