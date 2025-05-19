Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили свои позиции перед стартом на Ролан Гаррос, Олейникова обновила личный рекорд

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



По итогам турнира в Риме лидеры украинского женского тенниса Элина Свитолина и Марта Костюк поднялись на одну строчку каждая и занимают теперь 13-е и 26-е места соответственно. Таким образом Элина и Марта гарантировали себе место в посеве на Открытом чемпионате Франции, который стартует на следующей неделе.

Даяна Ястремская остается третьей ракеткой Украины. На этой она неделе опустилась на три строчки и занимает 48-е место в рейтинге WTA. Ангелина Калинина потеряла сразу восемь позиций и начинает эту игровую неделю на 83-й строчке мировой классификации. Еще одна украинка в топ-100 – Юлия Стародубцева на этой неделе занимает 86-е место (-6).

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала Александра Олейникова, которая поднялась на 235-е место (+39), что является ее новым личным рекордом.

Наибольший регресс на этой неделе у Катерины Байндл, которая не выступает в Туре с прошлогоднего US Open – теперь она занимает 464-е место, опустившись на 37 позиций.

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 11-е место (-2) в мировой классификации. Людмила впервые с сентября прошлого года покинула топ-10 парного рейтинга, проведя там в общей сложности 75 недель.

Надежда Киченок начинает неделю на 47-й строчке (+2), а Марта Костюк поднялась на 52-ю позицию (+3) в парном рейтинге WTA.

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