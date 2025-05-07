Усик, Иноуэ, Кроуфорд? Экс-чемпион мира назвал сильнейшего боксера P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В ночь на 5 мая на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием стал титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретились абсолютный чемпион мира Наоя «Монстр» Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии и американец Рамон Карденас (26–1, 14 КО). Японский боксер побывал в нокдауне, но одолел соперника в восьмом раунде.

Известный американский боксер, бывший чемпион мира Тимоти Брэдли прокомментировал выступление Иноуэ и составил свой рейтинг сильнейших боксеров современности независимо от весовой категории:

«Это было действительно невероятно и увлекательно. Таких поединков хотят все зрители и болельщики. Очень солидное выступление. Но такие удары нельзя пропускать (о нокдауне Иноуэ – прим). Хотя и Карденас довел, что он – настоящий боец. Он входит в десятку сильнейших своего дивизиона.

Знаю, что Наоя собирается снова подниматься в новый дивизион, но там есть много парней, которые могут дать серьезный отпор. Это вызов. Мне показалось, что против Карденаса японцу немного не хватило силы в ударах.

Фантастическая работа, невероятный вечер. Иноуэ – зверь, но для меня он занимает третье место в рейтинге P4P. На первом месте находится Усик, а второе занимает Кроуфорд», – подытожил Брэдли.

sport.ua