Сергей РАДЧЕНКО: «Усик или Кличко? Это как сравнивать Мерседес или BMW»

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Эксклюзивно для Sport.ua украинский боксер Сергей Радченко дал интервью, во время которого не смог назвать лучшего между Владимиром Кличко и Александром Усиком.

«Это вопрос из разряда: что лучше – «Мерседес» или BMW. Владимир и Александр – два разных боксера. Даже стойки у них разные. Кличко – супертяж от природы, с длинными руками, высокий, со своеобразной тактикой, еще и правша.

Усик – левша, парень, поднявшийся из крузервейта в гэвивейт, для которого он, с первого взгляда, маловат. Но за счет скорости, техники и высокого уровня боксерского IQ Александр побеждает и среди супертяжей».

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