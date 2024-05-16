Тедди Атлас подсказал Фьюри, как победить в бою с Усиком

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Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас считает, что обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) важно атаковать корпус чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) в их субботнем поединке в супертяжелом весе. Специалист уверен, что воспользоваться уязвимостью Усика в этой области реально.

«Лагерь Фьюри поступил бы безответственно, если бы не предусмотрел в своем плане поединка проверку корпуса после того, как они увидели реакцию на удары по корпусу со стороны Усика (в поединке с Даниелем Дюбуа – прим.).

Как много парней с таким ростом бьют по корпусу? Не так уж много. Это нелегко сделать, но это можно сделать. Фьюри достаточно атлетичен, чтобы сделать это. Я видел, как он наносит удары правой рукой по корпусу.

Нужно уметь делать это, не оставляя себя открытым для очень хорошего контрудара», – сказал Атлас.

Бой Усика против и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой.

sport.ua