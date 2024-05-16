Двое гонщиков вошли в молодёжную программу McLaren

В McLaren объявили имена двух гонщиков, вошедших в молодёжную программу. Ими стали Алекс Дюнн и Мартинус Стенсхорн, выступающие в Формуле 3. Британская команда окажет им дальнейшую поддержку в развитии карьеры.

Алекс Дюнн: «Для меня честь присоединиться к молодёжной программе McLaren, и я с нетерпением жду начала работы с командой. Команда предоставит мне всё необходимое для дальнейшего развития моих навыков и продолжения карьеры в автоспорте.

Я благодарен Заку Брауну и Стефани Карлин за поддержку и с нетерпением жду знакомства со всей командой в Уокинге».

Мартинус Стенсхорн: «Я невероятно рад присоединиться к молодёжной программе McLaren, для меня честь стать частью этой гоночной семьи. У команды богатый опыт в развитии талантливых гонщиков, и я жду возможности начаться учиться и перенимать их опыт.

Спасибо Заку, Стефани и всей команде за веру в меня. Не могу дождаться начала совместной работы».

После двух этапов сезона Формулы 3 на счету Стенсхорна десять очков, тогда как Алекс Дюнн заработал шесть. Они занимают тринадцатое и семнадцатое место в личном зачёте соответственно.

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