Лиуцци: Проблемы Леклера связаны с результатами Сайнса

Решение руководства Ferrari подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном, который в 2025 году станет новым напарником Шарля Леклера, по словам Карлоса Сайнса, стало для него неприятным сюрпризом, хотя он узнал эту новость раньше многих.

Однако испанский гонщик в этой ситуации смог собраться и во всех трёх Гран При сезона, в которых участвовал, он опережал Леклера, в том числе одержал победу в Австралии. В Саудовской Аравии Карлос не смог выйти на старт из-за срочной операции по удалению аппедикса, но уже на следующем этапе вернулся в строй и блестяще провёл гонку, хотя сход Макса Ферстаппена явно облегчил его задачу.

Среди тех, кто весьма похвально отзывается о работе Сайнса – Витантонио Лиуцци, бывший гонщик Формулы 1, ныне периодически сотрудничающий с FIA в качестве приглашённого стюарда.

«Ferrari демонстрирует признаки прогресса. Они пока не готовы бороться за победу в чемпионате, но стали серьёзной силой, и это чувствуется во многих гонках, – приводит слова Лиуцци итальянская газета Corriere dello Sport. – Думаю, Скудерии нужно ещё пару лет, прежде чем она сможет претендовать на титул, но команда на верном пути.

Надо сказать, что ещё в прошлом году, во второй половине сезона, я обратил внимание на невероятный рост мастерства Карлоса, что он и продемонстрировал, выиграв гонку в Сингапуре. Я даже не ожидал, что в этом году он сможет настолько явно прессинговать Леклера, у которого большие проблемы, причём они напрямую связаны с высокими результатами напарника.

Однако в конце года Сайнс расстанется с командой, а его место займёт Хэмилтон. Следовательно, в 2025 году Шарлю предстоит ещё одно серьёзное противостояние».

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