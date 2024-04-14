Арсенал с Зинченко неожиданно проиграл Астон Вилли: результаты 33 тура АПЛ

Украинец был заменен на 87 минуте поединка

Состоялись матчи 33 тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу сезона-2023/24, в которых Ливерпуль дома уступил Кристал Пелес, Фулгэм обыграл Вест Гэм, Арсенал проиграл Астон Вилли.

Арсенал потерял лидерство в результате поражения — Манчестер Сити вышел на первое место в АПЛ.

Вест Гем — Фулгем 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — 9 Перейра, 0:2 — 72 Перейра

Ливерпуль — Кристал Пелес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — 14 Эзе

<p style="text-align: center; "Арсенал — Астон Вилла 0:2 (0:0)

Голлы: 0:1 — 84 Бейли, 0:2 — 87 Воткинс

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров» и был заменен на 87 минуте поединка.

Напомним, накануне Борнмут украинца Ильи Забарного отобрал очки у Манчестер Юнайтед, а Ман Сити разгромил Лутон.

champion.com.ua