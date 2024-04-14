Интервью с 577 ракеткой мира — украинцем Георгием Кравченко! Как живут и сколько зарабатывают профессиональные теннисисты? Жизнь на турнирах ITF

Георгий Кравченко — профессиональный украинский теннисист. Победитель трех турниров ITF в одиночном разряде. На данный момент находится на 577-й позиции в рейтинге ATP

В интервью с Георгием Кравченко Никита Опря поговорил о том, как на самом деле живут профессиональные теннисисты. Сколько зарабатывают игроки, выступающие на турнирах серии ITF? Как они выживают и какие трудности преодолевают? Все это и многое другое вы сегодня сможете узнать в этом интервью

— Георгий, сегодня в интервью хотелось бы развеять большое количество мифов о том, как на самом деле живут и развивают карьеру профессиональные теннисисты, которые находятся за чертой топ-200 рейтинга ATP. Расскажите, где на данный момент вы проживаете и тренируетесь?

— На данный момент я проживаю в Испании в городе Сабадель, который находится в 20 километрах от Барселоны. Уже на протяжении 5 лет я тренируюсь в теннисной академии «Master Tennis Barcelona». Вообще, это не совсем типичная теннисная академия. Здесь находится группа, в которой находятся около 12 профессиональных игроков и 5 тренеров, которые стараются создавать совместное турнирное расписание, чтобы готовиться и ездить на ITF турниры одной большой командой. Благодаря этому очень легко и удобно происходит тренировочный процесс перед турнирами и во время них. Всегда есть игрок с которым ты можешь сыграть спарринг и всегда есть тренер, к которому ты можешь обратиться за помощью и советом в течение турнира.

— Можете ли вы назвать Испанию оптимальной страной для проживания и развития профессионального теннисиста играющего ITF? Какие европейские страны вы могли бы назвать идеальными для развития профессиональной карьеры и удобства проживания?

— Да, конечно Испания достаточно удобная страна для развития карьеры профессионального теннисиста, как минимум потому что здесь проводится достаточно большое количество турниров ITF. Конечно, в первую очередь надо отталкиваться от того, в каких странах проводится наибольшее количество турниров. На данный момент такими странами являются: Италия, Франция, Германия и Испания. Именно поэтому, по моему мнению, эти страны являются самыми оптимальными для проживания и развития карьеры профессионального теннисиста. Но самыми лучшими месяцами для тренировок и развития карьеры я бы назвал юг Испании и юг Италии. Во-первых, там очень хороший климат и можно тренироваться полный год на открытых кортах, а во-вторых юг Испании и Италии значительно более бюджетный, чем северный и другие регионы.

— Расскажите, пожалуйста, немного о начале вашей карьеры. Кто был вашим первым тренером? В каком городе начинали играть и на каких кортах?

— В теннис я начал играть в своем родном городе Киеве, в котором я и родился. Мои родители играли в теннис на любительском уровне и в возрасте 4 лет, я сидел на кортах и видел как они играют в теннис и тоже захотел попробовать. Таким образом, они решили меня отдать в группу для детей, чтобы я тоже начал играть в теннис. Первым моим тренером была Людмила Николаевна Петрова и свои тренировки я начал на кортах стадиона «Динамо». В группе со мной тогда также тренировался Алексей Крутых, нам было по 5 лет и мы были одного года рождения.

— Кто был вашим самым принципиальным соперником в детской и юношеской карьере? Возможно кто-то из наших ребят 2000 года рождения?

— Я старался максимально фокусироваться только на себе и на своей игре. Не разделял соперников на принципиальных или не принципиальных, поэтому просто выходил на теннисный корт и играл. Среди наших ребят тоже такой принципиальности не было, мы наоборот всегда были очень дружны, поддерживали и радовались друг за друга на любых соревнованиях.

— Играли ли вы турниры ТЕ и ITF Juniors, кроме внутренних украинских турниров ФТУ?

— Да, конечно, конечно. Свой последний ФТУ турнир я сыграл в возрасте 11 лет и после этого уже начал играть турниры от Tennis Europe. Я играл очень много турниров в категории до 14 лет, а в категории до 16 лет я уже перешел на турниры серии ITF Juniors. Моей самой высокой позицией в юниорском мировом рейтинге была 56 строчка.

Также, в возрасте 17 лет я впервые выступил на юниорском Wimbledon и Roland Gaross и после этого уже начал свои выступления в профессиональном туре на уровне турниров ITF.

— Как проходил ваш этап перехода из юношеского тенниса в профессиональный? Как и в каком возрасте удалось набрать первые очки в рейтинге ATP и продвигаться по рейтингу?

— Это был чрезвычайно тяжелый этап. Ты просто попадаешь в полностью другой для себя мир. Во-первых организация юниорских турниров ITF намного лучше организации уже профессиональных турниров ITF 15K. И вот ты попадаешь в квалификацию, думая что ты обязательно победишь, потому что ты же был в топ-100 лучших по юниорам, но тут тебя ждет уже опытный соперник, который так просто тебе не отдаст ни гейма и ему все равно на то, какую позицию ты там занимал по юниорам. Свой первый рейтинговый балл ATP я добыл в 17-летнем возрасте на турнире ITF 15К в городе Ровно. Потом в течение года было очень тяжело и я за это время смог заработать только 4 рейтинговых балла. Но впоследствии я переехал в Испанию и мои дела пошли намного лучше, к тому же за плечами уже был достаточный опыт и моя физическая готовность становилась все лучше и лучше.

— Из чего состоит ваш тренировочный процесс на данный момент? Сколько дней и часов в неделю вы тренируетесь? Сколько времени тратится на ОФП и сколько на теннис?

— Все зависит от того в каком физическом и моральном состоянии я нахожусь. Но чаще всего, я тренируюсь 6 дней в неделю и 1 день у меня уходит на отдых. На корте я провожу минимум полтора часа в день, а тренировка по ОФП в среднем длится час-полтора. Если до турнира остается еще достаточно большое количество дней, то могу тренироваться на корте и более большое количество времени. Поэтому чем дальше от турнира, тем больше я тренируюсь и провожу времени на корте.

— Как много людей входит на данный момент в вашу команду и кто вас тренирует?

— Очень важная часть моей команды — это мои родители. Они со мной всегда и с самого начала. Что касается тренеров, то на данный момент поскольку я тренируюсь в академии у меня нет частного тренера по теннису и физподготовке. В академии есть один из тренеров, который за мной закреплен, но большую часть сезона он проводит с игроком топ-100 ATP, испанцем Жауме Мунаром. Поэтому работать с ним на постоянной основе мы не можем, но и других тренеров которые его подменяют назвать полноценной частью своей команды я не могу. Физиотерапевта в своей команде я не имею, это достаточно дорого и поэтому иногда я просто обращаюсь к местным физиотерапевтам, если в этом нуждаюсь.

— А на турниры вы путешествуете сами или все же кто-то из членов команды сопровождает вас?

— Бывает по разному. Иногда со мной на турниры ездит мама, очень редко бывает что тренер. Но, как правило, лично вместе с тренером я не путешествую на соревнования из-за того, что это очень дорого. Очень часто я с другими игроками академии отправляюсь на соревнования и мы берем одного общего тренера и делим между собой расходы на его проживание, питание и работу. Бывают и турниры на которые я отправляюсь самостоятельно, но ментально конечно это не очень просто.

— Есть ли у вас человек в команде, который занимается организацией ваших поездок на турниры? Бронированием отелей, автобусов и тд. Или все приходится делать самостоятельно?

— Как правило, я делаю это все сам. Но я очень благодарен своей маме за то, что когда я просто физически не успеваю это все сделать и забронировать, она со мной остается на связи и сразу помогает в этих вопросах.

— Есть ли у вас какие-то спонсоры, которые помогают покрывать расходы на поездки на турниры? Или спонсоры, которые выдают вам бесплатно форму, ракетки, струны и так далее?

— Чаще всего мне с этим помогают родители. Я им очень благодарен и если бы не они, то наверняка не имел бы возможности играть в теннис вообще. Спонсоров и контрактов у меня нет, бесплатные струны или форму тоже никто не выдает. Все приходится покупать за свой счет и конечно это все довольно трудно.

— Как вы уже говорили ранее, на данный момент вы тренируетесь в теннисной академии в испанском городе Сабадель. Расскажите, каково ваше мнение о теннисных академиях? Можно ли назвать теннисные академии лучшим путем для развития профессиональной карьеры игрока?

— Достаточно сложный вопрос, потому что каждая академия отличается от другой. Есть большое количество академий, которые зациклены на большом потоке игроков и на зарабатывании денег и такие места я считаю плохими для развития профессиональной карьеры. Но конечно есть и другие академии, в них может быть меньше тренеров и меньше игроков, но при этом вам будут уделять гораздо больше времени и будет более большое количество именно индивидуальных тренировок. Поэтому я считаю, что путь тренировки в теннисных академиях — это хорошо и стоит все же попробовать, потому что не попробуете — не узнаете.

Среди плюсов академий я также бы отметил их удобство в тренировочном процессе. У тебя есть все в одном месте и теннисные корты и зал, и тебе не надо тратить лишнее время на дорогу между теннисным клубом, спортивным залом и своим домом. Но все же я бы более внимательно подходил именно к выбору академии в которой вы хотите тренироваться.

— Какую роль играет теннисная академия для юниора, который только начинает свой путь в теннисе?

— Как по мне, время юниорской карьеры — это время закладки фундамента и важно иметь личного тренера который будет тебя вести, который проводит для тебя индивидуальные тренировки, который закладывает тебе технику как ударов так и работы ног. В академиях найти такого тренера не всегда легко, но возможно. Для теннисиста-юниора также очень важно находиться в конкурентной среде, чтобы иметь возможность играть с игроками своего и выше уровня. Именно это и является большим плюсом теннисных академий, что тебе всегда есть с кем играть и ты можешь повышать свой уровень благодаря таким спарринг тренировкам.

— Путь теннисиста который играет турниры серии ITF и серии Challenger достаточно непростой, как с финансовой точки зрения так и с моральной. Поэтому хотелось бы затронуть именно финансовый вопрос и тему того, как и сколько зарабатывают профессиональные теннисисты, которые еще не дошли до уровня турниров ATP. Скажите, реально ли выходить в плюс финансово играя турниры серии ITF фьючерс?

— По моему мнению это невозможно. Единственный вариант при котором такое вероятно — это если ты постоянно выигрываешь фьючерсы, один турнир за другим. Но как правило игроки серии фьючерс они в постоянном минусе, к тому же если ты еще и путешествуешь с тренером.

Как пример могу сказать, что даже если ты дошел до финала турнира ITF, но при этом ты поехал на турнир с тренером, то ты все равно будешь с него в минусе. Поэтому большинство игроков, которые играют турниры ITF понимают, что на данный момент они не зарабатывают, а вкладывают в себя, чтобы пройти этот уровень и дальше уже иметь возможность хорошо зарабатывать на жизнь и выходить в плюс.

— Считали какое количество денег вы заработали/потратили за прошлый сезон? (Например, какая сумма дохода или расходов у вас получилась в сезоне 2023 года)

— Да, конечно я считал свои расходы за прошлый сезон. Не хотелось бы называть конкретные суммы, но за весь сезон 2023 — это получился большой минус. Как я и говорил до этого, это никакой не секрет и выйти даже в ноль выступая на турнирах ITF почти невозможно. Уже в январе этого года, я дошел до финала турнира серии UTR в Барселоне, где заработал около 2000$ и выиграл турнир серии ITF 15K в Манакоре, где заработал около 1500€. Но все равно даже с такими результатами за месяц я смог лишь выйти в ноль или даже небольшой минус. Это все очень сложно, поэтому надо прогрессировать и переходить на турниры серии повыше, чтобы выходить хотя бы в стабильный ноль.

— Как находить мотивацию и вдохновение играть дальше, когда понимаешь, что сейчас профессиональная карьера не выводит тебя в финансовый плюс?

— Иногда мне бывает довольно сложно находить мотивацию, но я стараюсь фокусироваться на том, что мне очень повезло, что я могу заниматься своим любимым делом. На самом деле я очень счастливый человек и должен наоборот получать только удовольствие от того, чем занимаюсь. Плюс уже довольно поздно отступать назад, надо идти до конца, к своей цели и просто не останавливаться.

— Часто ли вам пишут негативные комментарии в ваших соцсетях после поражений? Насколько тяжело психологически справляться с таким количеством негатива?

— Да, это случается всегда после каждого поражения. Однажды я даже отключил сообщения от пользователей, которые на меня не подписаны и сделал свой аккаунт закрытым, чтобы никакие «ставочники» мне не могли писать. Но даже когда я такие сообщения видел, то у меня это вызывало лишь смех, потому что человек не нашел для себя ничего лучше, чем заработать деньги на ком-то и это довольно печально. Поэтому меня такие сообщения никак не цепляют и я просто на них не реагирую и удаляю.

— Расскажите, насколько вообще хорошо организованы турниры серии ITF? Отличаются ли они как-то в плане организации от турниров серии Challenger?

— Вообще многое зависит от того в какой стране проводится турнир ITF и какая его категория 15К или 25К. В этом году я играл турнир серии ITF 15K во Франции в городе Гренобль, и по организации этот турнир был на очень высоком уровне. Также очень хорошо все организовано на турнирах ITF 25K, которые находятся во Франции, Испании, Италии и Германии. Но все равно это не может сравниться с организацией турниров уровня Challenger, потому что очень часто на ITF не хватает кортов для тренировок, на тренировки дают старые и изношенные мячи, на территории комплекса отсутствует фитнес зал, автобус от отеля до кортов ходит только один или два раза в день.

А на турнирах серии Challenger — это все организовано очень качественно, ты чувствуешь другой подход ко всем этим деталям и для тебя организаторы стараются создать очень хорошие и комфортные условия. Тебе не надо думать о плохих мячах или о том сможешь ли ты сегодня потренироваться, потому что ты четко знаешь, что сейчас принесут банку новых мячей и дадут тебе корт для тренировки в удобное для тебя время. Да и вообще атмосфера на турнирах Challenger намного приятнее, ты чувствуешь себя так, будто это настоящий праздник.

Корты на турнирах Challenger сделаны почти всегда с достаточно большим количеством трибун, на которые приходят зрители, что создает особую атмосферу. Поэтому конечно разница в организации и атмосфере между турнирами ITF и турнирами Challenger очень большая.

— Какие ITF турниры на данный момент вы могли бы назвать самыми любимыми по атмосфере и организации?

— Я думаю, что на данный момент такими турнирами для меня являются фьючерсы, которые проводятся в Польше. Причиной тому является то, что все таки на турнирах в Польше ты чувствуешь себя почти как дома и это тебя очень вдохновляет и успокаивает. Атмосфера на них очень уютная и приятная для меня, поэтому я всегда стараюсь приезжать на фьючерсы, которые там проводятся.

— Как происходит этап регистрации на турниры ITF? Как подается заявка на турниры этой серии?

— Для начала надо быть зарегистрированным в системе ITF и сделать годовой членский взнос, который стоит около 100$. После этого ты спокойно можешь заявляться на турниры в течение всего года. Также в этой системе доступен календарь турниров. Обычно, они появляются в календаре за 2-3 месяца до их начала и ты можешь просто нажать на клавишу «заявиться». Это довольно простой, быстрый и удобный процесс для игроков.

— В январе вы победили на турнире ITF 15K в Манакоре с чем вас хочу искренне поздравить. По ходу турнира вы обыграли ряд крепких теннисистов и не отдали ни одного сета за турнир. С чем вы связываете столь успешный результат? Хорошая форма, кондиции, покрытие корта? Или совокупность всех факторов?

— Спасибо за поздравления. Я думаю, что это все же совокупность всех факторов, потому что за неделю до этого я сыграл на турнире UTR в Барселоне 6 матчей и набрал максимально оптимальные кондиции. Перед турниром в Манакоре я уже прекрасно понимал, какие удары и схемы у меня хорошо работают, какие плохо. Поэтому я был очень хорошо подготовлен к турниру в Манакоре, как физически так и ментально и получал удовольствие от того, что происходило на корте и вне его.

— Турнир в Манакоре проходил на харде. Скажите, это ваше самое любимое покрытие? Если да, то почему?

— Если брать еще со времен юниорской карьеры, то мне всегда больше нравилось хардовое покрытие, оно лучше подходило под мой стиль игры. Я играл в более активный теннис с большим количеством плоских ударов и поэтому более комфортно чувствовал себя именно на харде. Но когда я начал тренироваться в Испании, я довольно хорошо начал играть на грунте. И даже если брать статистику моих матчей и титулов, то у меня лучшие показатели именно на грунте, потому что 2 из 3 своих титулов я выиграл именно на этом покрытии и финалов на грунте у меня также больше. Но в любом случае, я считаю себя универсальным игроком, которому удобно и который может хорошо выступать на обоих покрытиях.

— До начала полномасштабной войны, в Украине тоже проводился ряд турниров ITF. Чувствовались ли домашние украинские турниры как-то по-особенному в плане атмосферы и организации? Какой ваш самый любимый турнир ITF на котором вы выступали в Украине?

— Мне кажется, что турниры в Украине для меня были действительно особенными в ментальном плане, потому что все же большую часть своего времени я тренировался за границей. Каждый раз возвращение домой в Украину вызывало у меня только положительные эмоции и когда я находился дома мне было намного легче в ментальном плане.

Все турниры были для меня особенными: в Ровно я набрал свой первый балл ATP, в Ирпене я выиграл свой первый профессиональный титул в карьере в паре, в Вышково мне очень понравилось место и корты, там я показал хороший результат и дошел до полуфинала одиночки. В Украине все турниры были отличными, поэтому выделить именно какой-то один не могу.

— Подытоживая, хотелось бы узнать ваши цели и видение своего будущего в теннисе. Скажите, какая ваша главная цель на сезон 2024?

— Я думаю, что главная цель — это быть здоровым, не получать никаких повреждений и травм, и не пропускать турниры из-за этих повреждений. Также, получать только удовольствие от игры на корте и каждого дня, который я проживаю. Относительно каких-то рейтинговых целей, то конечно хотелось бы переступить через этот барьер в котором я нахожусь уже несколько лет. Но как бы там ни было, самое главное — это просто наслаждаться процессом и своей жизнью, а там уже как Бог даст так оно и будет. Буду отдаваться на максимум и посмотрим, что из этого получится.

— Какая ваша самая главная мечта в теннисе?

— Я бы сказал, что моя самая главная мечта в теннисе — это достичь своего максимума, раскрыть полностью весь свой потенциал и мне кажется, что этого я еще не сделал. Поэтому ставлю перед собой именно такую цель и задачу.

— Кем вы себя видите через 10 лет? И если бы не профессиональная карьера в теннисе, то кем бы вы себя видели в жизни?

— Как говорят, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Трудно сказать, что будет через 10 лет, поэтому стараюсь жить настоящим моментом и не забегать так далеко вперед. Но конечно хотелось бы иметь возможность продолжать свою теннисную карьеру, иметь достаточно для этого здоровья и возможностей, зарабатывать на жизнь теннисом, потому что это мое любимое дело.

Если бы не теннис, то кем бы себя видел? Когда я уже окончательно решил заниматься теннисом, то дальше уже не было мыслей о каких-то других вариантах и не видел в этом смысла. Потому что когда принимаешь решение заниматься чем-то, то понимаешь что надо полностью погружаться в это дело с ног до головы.

— Георгий, спасибо вам за интервью и за такие достаточно откровенные и честные ответы. Желаю вам успехов и как можно больше побед, как на теннисном корте так и в жизни!

— Спасибо вам за интервью и за теплые пожелания!

Вопрос от подписчика: Какие есть эффективные упражнения для юниора 14 лет, которые помогут на корте?

— Надо отталкиваться от физических и ментальных характеристик игрока. Все очень индивидуально, но в возрасте 14 лет закладывается большой фундамент и я бы обратил внимание на упражнения, которые развивают скоростные качества и работу ног. Но конечно надо иметь свой индивидуальный план упражнений и тренировок, который будет удобен и необходим именно для вас. Главное — это делать все только с положительными эмоциями и получать максимальное удовольствие от того, что делаешь.

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