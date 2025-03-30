Дебютный трофей на уровне Тура или 100-й титул в карьере: Якуб Меншик и Новак Джокович сыграют в финале “Мастерса” в Майами

Анонс решающего матча на турнире ATP 1000 в США



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Якуб Меншик (Чехия) – Новак Джокович (Сербия, 4)

Stadium. Начало матча не ранее 22:00 по Киеву

• Теннисисты во второй раз сыграют друг против друга: в прошлом сезоне Джокович победил Меншика в четвертьфинале “Мастерса” в Шанхае.

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Новака Джоковича и оценивает его шансы на победу коэффициентом – 1,25. На победу Якуба Меншика предлагается коэффициент – 4,20 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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во второй раз выступает на турнире в Майами. В прошлом году чешский теннисист не смог пробиться в основную сетку, проиграв в финальном раунде квалификации.

Меншик проведет второй финал на уровне Тура и попробует выиграть свой первый трофей. В предыдущем сезоне он сыграл в решающем матче на турнире ATP 500 в Дохе, став самым юным участником финала в ATP-туре из Чехии. Также Якуб стал седьмым чехом, который дошел до финала на “Мастерсе”, и первым с 2015 года, когда Томаш Бердых боролся за титул в Монте-Карло.

19-летний Меншик может стать первым чешским чемпионом на турнире ATP 1000 с 2005 года, когда Томаш Бердых выиграл титул в Париже, девятым самым юным чемпионом соревнований этой серии в истории и вторым самым юным победителем в Майами (после Карлоса Алькараса в 2022 году).

Якуб Меншик – третий дебютант основной сетки Miami Open, который дошел до финала. Ранее это удавалось Себастьяну Гросжану в 1999 году (проиграл Рихарду Краичеку) и Яннику Синнеру в 2021 году (проиграл Хуберту Хуркачу).

Меншик четвертый раз в карьере сыграет против соперника из топ-5. В прошлом году он победил Андрея Рублева (№5) на турнире в Дохе, а на этом турнире в Майами обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фритца. Единственное поражение в таких поединках чех потерпел как раз от Новака Джоковича (№4).

Путь к финалу: Якуб Меншик (Чехия, №54 ATP)

R128: Роберто Баутиста Агут (Испания, №50 ATP) 6:4, 3:6, 6:1

R64: [6] Джек Дрэйпер (Великобритания, №7 ATP) 7:6(2), 7:6(3)

R32: Роман Сафиуллин (-, №71 ATP) 6:4, 6:4

R16: [20] Томаш Махач (Чехия, №21 ATP) отказ

QF: [17] Артур Фис (Франция, №18 ATP) 7:6(5), 6:1

SF: [3] Тэйлор Фритц (США, №4 ATP) 7:6(4), 4:6, 7:6(4)

играет на турнире в Майами 14-й раз и впервые с 2019 года. Серб шесть раз становился чемпионом соревнований и еще один раз играл в финале. На пути к финалу Новак не проиграл ни одного сета.

В возрасте 37 лет 10 месяцев Джокович – самый возрастной участник финала на “Мастерсах” за время существования этой серии турниров (с 1990 года) и может стать самым возрастным чемпионом, обойдя Роджера Федерера (37 лет 7 месяцев в Майами-2019).

Новак Джокович сыграет 142-й финал в карьере и будет бороться за свой 100-й титул. Отметим, что в Открытой Эре только двум игрокам удавалось достичь этой отметки: Джимми Коннорсу (109) и Роджеру Федереру (103). Также это будет 60-й финал на “Мастерсах” для сербского теннисиста, в котором он попробует выиграть рекордный в Туре 41-й трофей.

Путь к финалу: [4] Новак Джокович (Сербия, №5 ATP)

R128: BYE

R64: Ринки Хиджиката (Австралия, №86 ATP) 6:0, 7:6(1)

R32: Камило Уго Карабелли (Аргентина, №65 ATP) 6:1, 7:6(1)

R16: [15] Лоренцо Музетти (Италия, №16 ATP) 6:2, 6:2

QF: [24] Себастьян Корда (США, №25) 6:3, 7:6(4)

SF: [14] Григор Димитров (Болгария, №15 ATP) 6:2, 6:3

• В этом финале будет самая большая разница в возрасте в истории турниров ATP 1000 (Джоковичу – 37 лет, Меншику – 19 лет) и самая большая на уровне Тура с 1976 года, когда 41-летний Кэн Роузуолл обыграл 22-летнего Рауля Рамиреса в финале турнира в Джексоне.

Рейтинг по итогам турнира в Майами: Якуб Меншик дебютирует в топ-30 рейтинга на 30-й позиции, а в случае победы в финале поднимется на 24-е место. Новак Джокович вне зависимости от результата финала останется на пятой строчке.



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