Сепеда снова с трудом прошел Фармера. Тевин удивил и с одной рукой

Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Сепеда и Тевин Фармер (справа)

29 марта в Канкуне, Мексика, состоялся реванш между временным чемпионом WBC в легком весе Уильямом Сепедой (33–0, 27 КО) и американцем Тевином Фармером (33–8–1, 8 КО). Первое противостояние, несмотря на победу, не задалось именно у Сепеды. Тогда он впервые в карьере побывал в нокдауне, после чего едва-едва победил аутсайдера раздельным решением судей.

В реванше ожидалось возмездие. Однако этого не произошло. Даже несмотря на хороший старт

Фармер справился и на этот раз. Хотя условия были гораздо сложнее.

Для второго поединка Тевину Фармеру пришлось лететь в мексиканский Канкун. Первый бой состоялся в Саудовской Аравии, и американец остался недоволен судейством. Однако для реванша пришлось выходить в ринг буквально на территории соперника.

И вопрос здесь не только в судействе, которое могло бы быть более снисходительным к местному бойцу. Но и в том, что вокруг – мексиканские фанаты, это несколько иной климат и условия. Однако американец согласился.

На этом проблемы не закончились. Уже на старте встречи Тевин травмировал левую руку. Левша-контрпанчер в ринге против такого агрессивного соперника обязан иметь оружие для остановки атак, но Фармер отчасти потерял его в начале противостояния. Все складывалось идеально для Сепеды, ведь к проблемам Тевина добавилась и его работа. Уильям классно прессинговал, давил, пробивал в туловище. Уже во 2-м раунде казалось, что американец надломился физически. Он опускал руки, пытался держать удары по корпусу, которыми просто сыпал и сыпал соперник. Нокдаун и нокаут должны были прийти вот-вот.

Однако Фармер держался и держался. Отбился, в углу показал, что рука болит, но продолжал боксировать. До середины встречи Тевин в основном страдал, хотя эпизодически и лупил апперкотом навстречу.

А потом картинка изменилась. Фармер не сломался, а Сепеда сбросил обороты. Ударов стало меньше, атак корпуса – тоже. Как только это произошло, Тевин начал перехватывать инициативу. Попадать больше, чаще. Даже комбинировать удары так, что голова соперника колыхалась от них.

Вторая половина встречи выдалась по меньшей мере конкурентной. Если не сказать больше: аутсайдер по большей части в ней лидировал. Он традиционно хорошо защищался, ускользал от атак оппонента, не давал по себе попасть. И довольно точно и часто контратаковал, доносил свои удары. Пусть это было не так рьяно, как делал Сепеда на старте, но точно и жестко.

Картинку несколько портила стилистика защиты Фармера, когда он слишком уж много наклонялся или отворачивался от соперника. Создавалось впечатление, что он находится на грани пропущенного удара или еще больших проблем. Хотя это и было не так – просто Тевин обычно именно так и боксирует. Однако если брать сугубо точность, во второй половине встречи Тевин однозначно превосходил оппонента.

12-й раунд выдался особенно феерическим. Все началось с попаданий Фармера, который просто разбивал соперника с дистанции. В одном из эпизодов он зарядил целую комбинацию между перчаток соперника. А в дальнейшем добавил несколько попаданий.

После этого попал так, чтобы оппонент упал. Однако повтор показал, что все же Сепеда упал не от удара. Возможно, его и повело от попадания, но дальше к земле его потянул Фармер.

А потом уже активизировался мексиканец. Попадал он не часто, но своей активностью не дал Тевину развить успех. И завершил поединок, фактически атакуя.

Судьи на этот раз тоже сомневались. Сначала долго не могли объявить записки. А потом решение снова было не одностороннее: 114–114 от одного бокового и 116–112 и 115–113 от двух других. Двое увидели победу Сепеды, один – ничью.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тевин Фармер (слева) и Уильям Сепеда

Фармер был убежден, что он победил, поэтому остался недоволен. Впоследствии он сказал, что доминировал большую часть встречи. К сопернику не имеет никаких претензий, но решение, по его мнению, плохое.

Что теперь?

В целом, эти два поединка и встреча с Рэймондом Мураталлой, которому в прошлом году в очень близком бою проиграл Фармер, подтвердили его статус. Он все еще в полном порядке, все еще является неудобным соперником, который может создать кучу проблем многим боксерам.

Однако пойти выше ему не дали обстоятельства. Вполне вероятно, что с целыми руками Тевин на этот раз разбил бы Сепеду. Однако мы этого не узнаем. Возможно, и в прошлый раз он не проиграл. Но решение уже есть. Ему не повезло, хотя своим боксом американец заслуживает большего.

Сейчас он не имеет больших чемпионских вызовов. Однако имеет статус и после таких поединков может получить еще более интересные вызовы. Может, где-то все-таки выстрелит. Сепеда претендует на Шакура Стивенсона. Уильям имеет временный пояс WBC, что делает его наиболее вероятным претендентом на полноценного чемпиона из США.

Встреча американца и мексиканца – классное шоу. И это тот бой, который нужен не только претенденту, но и чемпиону. Ведь к Шакуру у фанатов очень много вопросов относительно выступлений и соперников.

Конечно, это теперь не такой уж и мегафайт: Фармер испортил ощущения от Сепеды, который до этого лишь бил оппозицию. Но все равно хороший поединок и стилистически именно тот боксер, который заставит Стивенсона работать.

Промоутерам Оскару Де Ла Хойи и Эдди Хирну настало время договариваться.

sport.ua