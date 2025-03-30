В McLaren посвятили постер юбилейному победному дублю

Неделю назад Оскар Пиастри выиграл Гран При Китая, а Ландо Норрис, его напарник, пересёк линию финиша вторым, и это был юбилейный, 50-й победный дубль в истории McLaren.

Символично, что начало этому было положено самим Брюсом Маклареном почти 57 лет назад: 22 сентября 1968 года Денни Халм, его соотечественник, напарник и на тот момент действующий чемпион мира, выиграл Гран При Канады на McLaren M-7A с двигателем Ford Cosworth, а основатель команды занял 2-е место на такой же машине оранжевого цвета.

Это был первый двойной успех команды, которая тогда официально называлась Bruce McLaren Motor Racing, а сейчас её гонщики заняли две верхних ступени подиума уже в 50-й раз. Разумеется, это стоило отметить, и сегодня пресс-служба McLaren поделилась весьма ярким плакатом, посвящённым этому событию.

«Вспоминаем прошлое воскресенье, отмечаем успехи всех гонщиков, которые внесли свой вклад в наше эпохальное достижение!» – таким был комментарий к постеру, моментально собравшему десятки тысяч лайков и множество комментариев.

Кто-то из болельщиков сразу обратил внимание на Айртона Сенну, кто-то в первую очередь нашёл на плакате портреты Алена Проста, Ники Лауды, Кими Райкконена, Хуана-Пабло Монтойи и Даниэля Риккардо. А для кого-то важнее всего, что на первом плане мы видим главных героев Гран При Китая – Оскара и Ландо, которых не зря считают фаворитами сезона.

Но вообще этот плакат можно изучать довольно долго – хороший повод вспомнить историю McLaren и всей Формулы 1.

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