Алекс Элбон: Пока это мой лучший сезон в Williams

Алекс Элбон сейчас отдыхает на острове Корсика вместе с подругой, профессиональной китайской гольфисткой Лили Муни, но до возвращения к работе остаётся всего неделя, и скоро начнётся активная фаза подготовки к Гран При Нидерландов и остальным гонкам второй части чемпионата.

При этом Алекс считает, что проводит свой лучший сезон в Формуле 1 – это уже его четвёртый год сотрудничества с Williams.

Алекс Элбон: «Я бы сказал, что пока это мой лучший сезон в нашей команде. Посмотрим, как пройдёт вторая половина года, но, по-моему, сейчас я пилотирую неплохо.

Не думаю, что в этом плане год сильно отличается от предыдущих, но я чувствую, что прибавил в стабильности, более эффективно использую возможности, которые мне предоставляются, и не допускаю ошибок. К тому же машина позволяет зарабатывать очки.

Вряд ли дела обстояли так в тот год, когда я впервые присоединился к Williams, но в настоящее время мы движемся вперёд быстрыми темпами. В машине я уверен, а чем мне комфортнее за рулём, тем лучше я пилотирую».

После 14 этапов сезона Williams занимает 5-ю строчку Кубка конструкторов, и это в любом случае важное достижение, хотя руководитель команды, Джеймс Ваулз, готов к тому, что удержаться а этом уровне не удастся.

Но, похоже, что у Алекса несколько иной настрой: «Я действительно горжусь всеми в нашей команде, мне кажется, что она сделала огромный шаг вперёд, и результаты это подтверждают.

Полагаю, почти на каждом этапе, когда нам удавалось добраться до финиша, мы находили оптимальный подход к работе, и это один из тех сезонов, когда всё идёт вполне гладко, и в каждый уик-энд мы настроены бороться за места в призовой десятке».

