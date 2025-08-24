Алекс Элбон: Повод для тревог есть

В последнее время Williams на подъёме: если в прошлом году после 14-и этапов сезона на её счету было всего 4 очка, и команда была на последнем месте Кубка конструкторов, то сейчас находится на 6-й строчке с 70 очками.

В основном их заработал Алекс Элбон, но он допускает, что в следующем году, когда Формула 1 перейдёт на технику нового поколения, прогресс команды может замедлиться.

«Повод для подобных тревог есть, – признал гонщик Williams в интервью RacingNews365. – Mercedes можно считать наглядным примером, ведь эта команда доминировала, когда в чемпионате были машины предыдущего поколения, а затем этот успешный период закончился. Но я думаю, что лучшие команды смогут найти выход.

Всё-таки им удаётся добиться слаженной работы всех сотрудников, и они умеют адаптироваться, чтобы продолжить бороться за высокие позиции. Но можно вспомнить, где наша команда была три года назад, и если бы меня тогда спросили, а что будет, если Williams не сможет выйти на более высокий уровень, то я бы ответил, что это действительно актуальный вопрос.

И хотя мы пока не добились своих целей, но наше положение уже можно считать намного более здоровым. Даже если в следующем году мы не сможем выйти на тот уровень, на котором хотим быть, я всё-таки чувствую, что мы заложили хорошую основу, чтобы продолжать отыгрываться.

Мы по-прежнему хотим добиться дальнейших улучшений и добиваемся их. На базе Williams в Гроуве царит настоящее оживление, и до тех пор, пока я верю в этот проект, я рад в нём участвовать. С одной стороны, слишком долго ждать улучшений не хочется, с другой, я готов и подождать».

Источник