Карлос Сайнс-старший: Я горжусь своим сыном!

Победа Карлоса Сайнса в Австралии стала своего рода сюрпризом на фоне доминирования Макса Ферстаппена и Red Bull Racing. Но трёхкратный чемпион мира сошёл с дистанции в самом начале гонки, и в Ferrari в полной мере воспользовались редкой возможностью и довели дело до победного дубля.

Но надо отметить, что Карлос красиво обогнал голландца уже на 2-м круге, т.е. ещё до того, как проблема с тормозами на RB20 проявилась в полной мере. А если учесть, что Сайнс двумя неделями ранее перенёс операцию по удалению аппендикса, из-за чего пропустил Гран При Саудовской Аравии, то его уверенное выступление воспринималось чуть ли не как маленькое чудо.

События последних недель и вчерашнее достижение сына прокомментировал Карлос Сайнс-старший, двукратный чемпион мира и трёхкратный победитель ралли-рейда «Дакар».

«Когда перед гонкой в Джидде я вышел из самолёта, то получил сообщение от Карлоса, что он плохо себя чувствует, – рассказал отец гонщика Ferrari в эфире телеканала ServusTV. – Поскольку это продолжалось уже третий день, то было понятно, что с его здоровьем какая-то серьёзная проблема. Это было около пяти утра, и когда я приехал в отель, мы с ним поговорили и решили обратиться в больницу.

Там сразу поставили диагноз, и сын был немедленно прооперирован, но врачи ему сразу разрешили ходить. После чего он сказал, что отправится на трассу, чтобы поддержать команду и Оливера Бермана. Для Карлоса было важно как можно быстрее вернуться в строй.

Я сам был в похожей ситуации в 1985 году, когда подписал свой первый контракт с заводской командой, это была Renault, и для меня было крайне важно хорошо провести первую гонку за рулём её машины. Но операция была проведена за два дня до старта ралли, и в те времена мне пришлось восстанавливаться почти целый месяц!

Но после победы в Мельбурне я тем более горжусь своим сыном! Прежде всего за то упорство, за то самоотверженное отношение к делу, которое он продемонстрировал в эти две недели. Никогда нельзя сдаваться! Поздравляю, Карлос!»

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