Нико Хюлкенберг: Иногда просто нужна удача

Возвращение Нико Хюлкенберга в Sauber получилось продуктивным – Нико финишировал седьмым и заработал шесть очков, что больше, чем команда заработала за весь прошедший сезон.

Его напарник Габриэль Бортолето до финиша не добрался, разбив машину на мокрой трассе.

Нико Хюлкенберг (7-й): «Позитивный результат для команды, вызывающий у меня улыбку. После вчерашней квалификации мы не рассчитывали заработать очки, но в условиях переменчивой погоды избежали ошибок и приняли несколько правильных стратегических решений.

Было очень сложно удержать машину на мокрой трассе и оценивать состояние асфальта. Городские автодромы в таких условиях не прощают ошибок, поэтому нужно всё время поддерживать максимальную концентрацию.

В первой половине гонки на промежуточных шинах у меня возникли определённые проблемы. Всё свелось к тому, чтобы просто оставаться на трассе и ждать свою возможность. Автомобиль безопасности вернул меня в борьбу за очки, когда в конце пошёл дождь. Мы провели пит-стоп в правильный момент, раньше остальных. Иногда просто нужна удача.

В ситуации, когда у соперников возникли проблемы, мы избежали ошибок и заработали шесть очков. Я благодарен всей команде за напряженную работу, благодаря которой такой результат стал возможен».

Габриэль Бортолето (сход): «К сожалению, гонка закончилась не так, как я надеялся. Жаль, ведь до этого момента всё складывалось хорошо. После ухода с трассы автомобиля безопасности я оказался в самом конце, пытался отыграться, но закончил гонку в стене. Я знал, что в таких условиях произойти может всё что угодно, поэтому максимально выложился, но перестарался.

С другой стороны, я рад, что Нико и команда заработали очки. Он отлично справился, и все, кто работает на трассе и на базе в Хинвиле, заслуживают этот результат.

В целом можно с уверенностью сказать, что мой дебютный уик-энд прошёл хорошо, особенно если принять во внимание мой результат в квалификации. Я намерен продолжать работать и прибавлять, а теперь мы готовимся к этапу в Китае на следующей неделе».

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