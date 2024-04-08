За инцидент на первом круге никто не оштрафован

На первом круге Гран При Японии произошло столкновение Даниэля Риккардо и Алекса Элбона в третьем повороте. Гонка была остановлена красными флагами, машины получили значительные повреждения, но гонщики не пострадали.

В решении стюардов говорится, что Даниэль Риккардо пытался оставить больше места Лэнсу Строллу, который находился слева от него, и при этом не видел Алекса Элбона позади справа. Элбон добавил, что как только понял, что Риккардо его не видит, то сразу нажал педаль тормоза, но не смог избежать столкновения.

Стюарды приняли во внимание, что инцидент произошёл на первом круге, и не стали применять к гонщикам штрафных санкций.

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