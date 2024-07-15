Маккалоу: Мы точно знаем, что именно должны улучшить

Том Маккалоу, главный инженер Aston Martin F1, не скупится на похвалы в адрес Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла за их профессионализм и правильное отношение к работе, хотя дела команды в этом году идут не лучшим образом.

Aston Martin не удалось повторить прошлогодний успех, когда Фернандо шесть раз поднялся на подиум в первых восьми гонках сезона: пока её лучшим результатом остаётся 5-е место Алонсо в Гран При Саудовской Аравии.

Том Маккалоу: «Гонщики всегда стремятся показывать высокие результаты, и мы это понимаем, поэтому, конечно, им не нравится, когда команда внедряет какие-то новинки, а они не дают того эффекта, на который мы рассчитываем.

Наши гонщики – настоящие профессионалы и на совещаниях с инженерами высказывают свои претензии в весьма жёсткой форме. При этом оба дают абсолютно одинаковые оценки, когда говорят о машине, и телеметрия это подтверждает. Поэтому мы точно знаем, что именно должны улучшить. Поэтому сейчас команда упорно трудится, стараясь как можно быстрее подготовить очередные новинки и внедрить их».

Также Маккалоу очень высоко отозвался об Энди Кауэлле, бывшем главном мотористе Mercedes, который в октябре приступит к обязанностям главного исполнительного директора команды и заменит Мартина Уитмарша.

«Разумеется, за время работы в Cosworth, а затем в Mercedes, Энди накопил огромный опыт, – отметил главный инженер Aston Martin. – В прошлом Мартин с ним сотрудничал, а в нашей команде сыграл ключевую роль в создании инфраструктуры новой базы, где мы сейчас работаем, проявляя при этом стратегическое мышление.

Думаю, что теперь, когда к нам присоединится такой специалист, как Кауэлл, он продолжит начатое, ведь у нас запланирован достаточно продолжительный переходный период, когда Уитмарш будет передавать обязанности преемнику.

Специалист такого калибра поможет оценить картину во всей её полноте и будет принимать важные решения, способствуя дальнейшему развитию команды».

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