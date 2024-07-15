У НБА є власний «Гаррі Кейн», який може вважатися ще більшим невдахою, коли справа доходить до фіналів

14 липня завершився чемпіонат Європи з футболу у Німеччині. У фінальному матчі Іспанія зустрілася з Англією, гра завершилася з рахунком 2:1 на користь червоно-жовтих.

Це означає, що зірковий форвард британців Гаррі Кейн знову програв фінальний матч. Ще з часів виступів за «Тоттенгем» за ним тягнеться аура невезіння у вирішальних зустрічах. За свою тривалу кар’єру Гаррі програв шість фіналів:

❌ Кубок англійської ліги-2016

❌ Ліга чемпіонів-2019

❌ Кубок англійської ліги-2021

❌ Євро-2020

❌ Суперкубок Німеччини-2023

❌ Євро-2024

Якщо ви вважали, що у світовому спорті годі й шукати більшого невдаху, то помилялися. У період з 1958 по 1971 роки у НБА виступав відомий баскетболіст Елджін Бейлор. Усю свою кар’єру він провів у «Лейкерс».

Як не дивно, але разом з «озерними» він програв сім фіналів НБА і повісив кросівки на цвях без жодного чемпіонства. За 14 сезонів у лізі він 11 разів викликався на Матч усіх зірок.

Фото: Harry Kane

ua.tribuna.com