Михайлюк получил чемпионский перстень НБА за сезон 2023/24 (видео)

Тогда украинец представлял Бостон Селтикс

Украинский защитник Юта Джаз Святослав Михайлюк получил чемпионский перстень НБА, который он добыл в сезоне 2023/24.

Тогда украинец выступал в составе Бостон Селтикс. За сезон Михайлюк сыграл в 49 играх (более девяти минут в среднем), набирая 3,5 очка, 1,1 подбора и 0,7 передач.

Примечательно, что свою награду Святослав получил как раз после очного матча Джаз и Селтикс (108:114) минувшей ночью. В ходе игры украинец набрал восемь очков, четыре подбора и два ассиста за почти 23 минуты на площадке.

Джаз в турнирной таблице Западной конференции занимают последнее, 15-е место. Селтикс, напротив: вторая позиция в Восточной конференции и 47 побед в 65 играх «регулярки».

https://twitter.com/CelticsCLNS/status/1899242784818700341

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