Йокич — MVP сезона НБА 2023/24

Никола признается лучшим третий раз за последние четыре сезона

Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич признан самым ценным игроком регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В данной номинации сербский баскетболист обошел словенца Луку Дончича из Далласа и канадца Шэя Гилджеса-Александера из Оклахома-Сити Тандер.

Йокич признан MVP сезона НБА третий раз в карьере. За четыре последних сезона лишь один раз награда доставалась не ему, а Джоэлу Эмбииду из Филадельфии.

Показатели Николы в регулярном сезоне таковы: 79 матчей, 26,4 очка в среднем за игру, 12,4 подбора и 9 передач.

Денвер — действующий чемпион НБА. В регулярном чемпионате 2023/24 команда заняла второе место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф Наггетс уверенно прошли Лос-Анджелес Лейкерс (4:1), но в полуфинале конференции уже уступают Миннесоте со счетом 0:2.

The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player is… Nikola Jokic!#NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/vvgSrHCHU9 — NBA (@NBA) May 8, 2024

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