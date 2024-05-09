СМИ: Экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2020 может завершить свою карьеру в октябре этого года

По информации австрийского издания SN Доминик Тим принял решение завершить свою профессиональную карьеру на домашнем турнире в Вене, в октябре этого года и уже начал уведомлять об этом своих спонсоров.

30-летний австрийский теннисист, который в 2020 году стал чемпионом US Open, никак не может вернуться на свой прежний уровень после травмы запястья, полученной в сезоне-2021. Доминик Тим, ранее занимавший третью строчку в рейтинге АТР, в данный момент располагается на 117-м месте в мировой классификации и после своего возвращения в Тур в марте 2022 года, так и не сумел подняться хотя бы в топ-50. В этом году австриец провел 14 матчей, в которых одержал 6 побед.

За свою карьеру Доминик Тим выиграл 17 титулов, среди которых помимо US Open, «Мастерс» в Индиан-Уэллс (2019), а также дважды сыграл в финале Ролан Гаррос (2018, 2019) и один раз на Australian Open (2020). На теннисном корте австриец заработал 30,2 млн. долларов призовых.

btu.org.ua